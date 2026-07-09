夏の夜は美術館へ、都内6施設が金曜夜の開館延長を実施

この夏、都内の美術館や文化施設で夜のアート鑑賞を楽しめるイベント「サマーナイトミュージアム2026」が開催される。対象となるのは「東京都江戸東京博物館」「東京都美術館」「東京都庭園美術館」「東京都写真美術館」「東京都現代美術館」「東京都渋谷公園通りギャラリー」の6施設。8月6日（木）～28日（金）の期間中、毎週金曜日（一部施設を除く）は20時または21時まで開館時間を延長する。

開催期間中は、17時以降の入館料割引や学生無料サービス（一部施設）を実施するほか、夜限定のプログラムも展開。美術館ショップやレストランも営業時間を拡大し、夏の夜にゆったりとアートと向き合える特別な時間を提供する。

画像提供：公益財団法人東京都歴史文化財団|「サマーナイトミュージアム」

常設展と「江戸東京博物館リニューアル記念特別展『洋館 明治の夢と挑戦』」は、期間中の金曜日は21時まで開館。17時以降は、どちらも団体料金で入場できるほか、学生は無料となる。特別展は8月23日（日）まで開催されている。

Photo: Kisa Toyoshima 「江戸東京博物館」展示の様子

企画展「東京都美術館開館100周年記念 この場所の風景―上野・大牟田・ブエノスアイレス」は、17時以降の入場料が200円引きとなる。また、「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱～海を越えた江戸絵画」も20時まで鑑賞できる。会期中は両企画展とも学生・18歳以下の入場料は無料だ。

そのほか、17時以降はミュージアムショップの購入者を対象に「オリジナルポストカード2枚＋オリジナルA5クリアファイル」のセットをプレゼント。17時30分以降はレストラン・カフェの会計が5％割引となるため、鑑賞後のひと休みに立ち寄るのもいいだろう。

Photo: 東京都美術館 「東京都美術館」の外観

期間中は21時まで開館する。17時以降は、「ルーシー・リー展―東西をつなぐ優美のうつわ―」の入館料が学生無料、大人は団体料金が適用。また、展覧会チケットで夜の雰囲気の幻想的な庭園も楽しめる。

庭園のみの利用もでき、期間中の金曜日は160円、学生120円、高校生・65歳以上80円（全て税込み）で入場できる。

画像提供：東京都庭園美術館 庭園美術館本館の南面外観（夜間）

「東京都写真美術館」では、「出光真子 おんなのさくひん――ある映像作家の自伝」「TOPコレクション 明日の食卓」「Nikon Small World / NIKON JOICO AWARD展 『ミクロの世界 －生命（いのち）の未来を照らす－』」など、複数の展覧会が同時開催されている。

期間中の木・金曜日は21時まで開館し、17時以降は学生が無料、大人が団体料金で入場できる。

東京都写真美術館 外観

8月7日（金）・14日（金）は21時まで開館。17時以降は、「MOTコレクション はじめて、びじゅつ」の料金が学生は無料、大人は団体料金で入場できる。また、ミュージアムショップは21時まで、レストランとカフェは20時まで営業する。

Photo: Museum of Contemporary Art Tokyo The exterior of the museum

17時以降に「心の声をきく わたしを生きる術（すべ）」展を訪れると、8月14日（金）にミニコンサート、8月21日（金）には担当学芸員による「ちょっと遅めのギャラリートーク」を開催。仕事帰りでも参加しやすい時間帯に、演奏や作品解説が楽しめる。入館料は通常時も無料だ。

撮影：柿島達郎 「東京都渋谷公園通りギャラリー」外観

「サマーナイトミュージアム2026」の詳細については、公式ウェブサイトを確認してほしい。仕事帰りや夕涼みのひとときに、いつもとは違う美術館巡りを楽しんでみては。

関連記事

『遊び心は、時代を超える「ピカソ meets ポール・スミス」鑑賞レポート』

『UFOに陰謀論？「トニー・アウスラー」展が悪魔的に楽しかった』

『東洋とのつながりから読み解く、ルーシー・リーの展覧会が東京都庭園美術館で開幕』

『1000枚超の秘蔵ビンテージTシャツが購入できる展覧会「大Tシャツ展」が表参道で開催』

『デザインで日常を彩った20世紀イタリアの巨匠、エットレ・ソットサスの展覧会が開催』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら