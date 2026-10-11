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Tokyo

    T3 Photo Festival Tokyo
    Courtesy of T3 Photo Festival Tokyo 2026 | Zanele Muholi's works at Tofrom Yaesu
    Courtesy of T3 Photo Festival Tokyo 2026

    東京、この秋行きたいカルチャーイベント6選

    街中で出合う写真展や茶会から、盆踊りまで

    Chikaru Yoshioka
    テキスト Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
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    タイムアウト東京 > Things to do > 東京、この秋行きたいカルチャーイベント6選

    街なかで写真作品に出合うフェスティバルから、誰もが自由に踊れる盆踊り、銀座の街を舞台にした文化イベント、博物館の庭園で禅の世界に触れる夜まで。東京各地で、アート・音楽・食・伝統文化や心を整える体験を楽しめる催しが続々と開催される。

    本記事では、この季節に注目したいカルチャーイベントをピックアップ。気になるイベントを見つけて、いつもとはひと味違う秋の時間を過ごしてみては。

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    1. T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2026

    T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2026
    T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2026
    Courtesy of T3 Photo Festival Tokyo 2026

    写真フェスティバル「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2026」が、八重洲・日本橋・京橋エリアで開催される。「と（＆）」をテーマに、写真を通して自分と他者、自然と都市など、異なるもの同士の関係性を問い直す。

    メイン企画展では、世界最長の渡りをする蝶と、国境を越えて移動する人々の姿を重ね合わせた作品『Constant Bloom』を発表するルーカス・フォグリア（Lucas Foglia）をはじめ、都市の日常を詩的に切り取るサラ・ファン・ライ（Sarah van Rij）、旧来のデジタル技術を用いて都市のイメージを再構築するアントニー・ケアンズ（Antony Cairns）、中国出身で東京を拠点に活動するピータン（PIDAN）らの作品を紹介する。また、「Gallery & Bakery Tokyo 8分」では、鈴木のぞみと上原沙也加による展示も行われる。

    会期中には、「ポンピドゥー センター」をはじめとする海外の主要文化機関のキュレーターやアーティストが参加するシンポジウムも実施。街なかの展示空間を横断しながら、写真表現の多様な可能性に触れてほしい。

    ※10月3日（土）～10月26日（月）／入場は無料

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    2. SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026

    • 音楽
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026

    三軒茶屋を舞台にした都市型・街回遊型カルチャーフェスティバル「SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026」が開催。「三軒茶屋の街が音楽でつながる。次世代に“TSUNAGU”三茶の未来をつくる。」をテーマに、音楽を中心にフードやアート、ファッションなど、さまざまなカルチャーが横断する。街を歩きながら、食や人との出会いを体感できるのが特徴だ。

    日中は「NTT東日本世田谷ビル」駐車場のメイン会場を中心に、企業・スポンサーブース、オフィシャルBAR、親子で楽しめるEゲーム会場など4つの公式会場を展開。アコースティックLIVEDJ、飲食、ショッピング、体験型コンテンツなど、子どもから大人まで幅広く楽しめる企画が予定されている。

    また、13時からは「BORRACHOS」がオープンし、バンドやHOUSEなどのライブとフード、酒を味わいながら、昼から夜へと続くひとときを過ごせる。

    18時以降は、飲食店などを自由に巡る「OPEN TOWN TIME」を挟み、20時からは本格的なナイトタイムへ。「FRIENDS barlounge」「Niwar’s SANGENJAYA」「梅ちゃんbar 32016」「天狗食堂」の4会場で、HIP-HOPWORLD MUSICHOUSEDISCOSOULJAZZFUNKなど、会場ごとに異なるサウンドが繰り広げられる。さらに、「HEAVEN’S DOOR」では限定150人のスペシャルライブも開催される。

    出演するのは、JESSERIZE / The BONEZ）、DABO、山嵐、RUEEDBARKOSAMU Mをはじめとする総勢70組のアーティストで、HIP-HOPREGGAETECHNO/HOUSEROCKなど、さまざまなジャンルの表現者が集結する。

    ※11月7日／11〜翌朝5時／入場は無料（一部有料・チケット制）

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    3. オータムギンザ2026

    オータムギンザ2026
    オータムギンザ2026
    画像提供：全銀座会

    「オータムギンザ2026」は、銀座の秋を彩る恒例イベント。今年のテーマは「和（わ）～銀座で憩う和やかなひと時～」で、茶会・アート・グルメなど、街の多彩な魅力に触れられる催しが各所で繰り広げられる。

    注目は、10月25日（日）に開かれる「銀茶会」。街なかに設けられた茶席で、抹茶や煎茶を楽しめる。茶席への参加は原則として事前申し込みによる抽選制だが、申し込み不要の「茶道はじめて体験」も用意されている。また、銀茶会に合わせたオリジナル和菓子も登場する。

    10月18日（日）には、ブラスバンドやバトントワラーなどが銀座通りを彩る「秋の銀座 交通安全ゴールデンパレード」を開催。続いて、10月30日（金）・31日（土）には、街なかの小さな神社やお地蔵さまを巡る「銀座八丁神社めぐり」も行われる。

    このほか、画廊を巡る「アフタヌーン・ギャラリーズ」や、特別コースを堪能できる「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク2026 Autumn」、参加店でジントニックを特別価格で飲める「オータム・ギンザ・ナイト」なども展開。秋ならではの文化や食の魅力を堪能してほしい。

    ※10月16日（金）〜11月3日（火・祝）／時間・料金はイベントにより異なる

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    4. すみゆめ踊行列：SUMIBON Sumi-Yume Bon Dance Festival

    すみゆめ踊行列：SUMIBON Sumi-Yume Bon Dance Festival
    すみゆめ踊行列：SUMIBON Sumi-Yume Bon Dance Festival
    画像提供：「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会

    北斎の描いた「踊行列図」に着想を得た盆踊りイベント「すみゆめ踊行列：SUMIBON Sumi-Yume Bon Dance Festival」が、1025日（日）、墨田区の「隅田公園」の「そよ風ひろば」で開催される。

    プロデュースを手がけるのは、音楽家・プロデューサーの岸野雄一。きれいに踊れなくても、動きが揃わなくても、誰もが自由に参加できる盆踊りを目指す。おなじみの音頭に加え、全国各地の民謡も取り入れ、老若男女を問わず楽しみ尽くせるプログラムを展開していく。

    出演者には、あっこゴリラ、いとうせいこう、柴田聡子、柳原陽一郎、巻上公一ら、多彩なジャンルのアーティストが名を連ねるほか、江戸消防記念会や寿獅子なども参加。音楽や伝統芸能が交差する、賑やかな踊りの輪をつくりだす。

    1025日（日）／14～20時／入場は無料

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    5. ZEN NIGHT TOKYO

    • Things to do
    • イベント
    ZEN NIGHT TOKYO
    ZEN NIGHT TOKYO
    Photo: Nikkei|「ZEN NIGHT TOKYO」

    芸術の秋、食欲の秋。そんな秋に、今年は禅を体験する夜があってもいい。「東京国立博物館」の庭園で、禅の世界に触れる「ZEN NIGHT TOKYO」が開催される。

    通常は17時に閉園する庭園を舞台に、紅葉のライトアップや雲海の演出、音と光を組み合わせたサウンドアートなどを展開。歩きながら禅に親しむ「歩行禅」や、脳波を計測しながら行う「脳波坐禅」など、伝統文化とテクノロジーを融合した体験を楽しめる。

    期間中、水月池には秋の名月や紅葉が水面に映り込む風景が広がるほか、池のほとりには抹茶や抹茶ラテを味わえる「もみじ茶屋」が設けられる。

    また、九条公爵邸から移築された茶室「九条館」前には、暗闇に浮かぶ天の川を表現した枯山水「天目庭園」が登場。池裏の小道では「百鬼夜道」と題し、3000本の彼岸花が秋の夜の幻想的な雰囲気を演出する。

    音と光の演出には、VIE独自の特許技術「ニューロミュージック™」を活用。認知機能や集中力の向上を促すことを目的とした音楽技術で、庭園の自然や静けさと組み合わせ、五感を通して禅の世界へと誘う。さらに、完全予約制の「脳波坐禅」や、大徳寺僧侶による特別坐禅会も実施。

    また、東京国立博物館で同時開催される「開創700年記念 特別展 大徳寺 本朝無双之禅苑」とのセットで訪れられるのも特徴。昼は文化財を鑑賞し、夜は禅の世界を体感。秋の東京国立博物館で、昼と夜それぞれの魅力に触れてみては。

    ※10月14日（水）〜12月6日（日）／17時30分〜19時30分（金・土曜・11月1・2・22日は21時まで、11月13日は21時30分まで／入場は閉場の30分前まで／料金は前売り3,600円、学生2,600円、高校生2,200円／当日4,200円、学生3,200円、高校生2,800

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    6. TOKYO MIDTOWN AWARD 2026 EXHIBITION

    TOKYO MIDTOWN AWARD 2026 EXHIBITION
    TOKYO MIDTOWN AWARD 2026 EXHIBITION
    画像提供：東京ミッドタウン（六本木）

    デザインとアートの才能を発掘・支援するコンペティション「TOKYO MIDTOWN AWARD 2026」のファイナリスト作品展が、「東京ミッドタウン」の「プラザB1」で開催される。

    19回目を迎える今年は、デザインコンペ10作品、アートコンペ6作品の計16作品を展示。新たな価値や感性を持つクリエーターたちの提案を通して、デザインとアートの多様な可能性に触れられるだろう。

    会期中には、来場者が気に入った作品に投票できる「東京ミッドタウン・オーディエンス賞」も実施。投票結果は11月下旬に発表され、寄せられたコメントはクリエーターにも届けられる。次世代のデザインやアートを担う才能と出合える機会となりそうだ。

    109日（金）〜118日（日）／入場は無料

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    秋の情報といえば……

    東京、10月に行くべきブックイベント7選

    • Things to do
    東京、10月に行くべきブックイベント7選
    東京、10月に行くべきブックイベント7選
    画像提供：東京ミッドタウンマネジメント株式会社 | 「DESIGN LIVE MARKET by 読の市」

    本記事では、100万冊の古本が並ぶ伝統的な神田の古本市をはじめ、上野の池のほとりでグルメと本が満喫できるブックカフェ、新代田のライブハウスで音と本が交差するカルチャーマーケットまで、個性豊かなブックイベントを6つ紹介する。

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