東京、この秋行きたいカルチャーイベント6選

芸術の秋、食欲の秋。そんな秋に、今年は禅を体験する夜があってもいい。「東京国立博物館」の庭園で、禅の世界に触れる「ZEN NIGHT TOKYO」が開催される。

通常は17時に閉園する庭園を舞台に、紅葉のライトアップや雲海の演出、音と光を組み合わせたサウンドアートなどを展開。歩きながら禅に親しむ「歩行禅」や、脳波を計測しながら行う「脳波坐禅」など、伝統文化とテクノロジーを融合した体験を楽しめる。

期間中、水月池には秋の名月や紅葉が水面に映り込む風景が広がるほか、池のほとりには抹茶や抹茶ラテを味わえる「もみじ茶屋」が設けられる。

また、九条公爵邸から移築された茶室「九条館」前には、暗闇に浮かぶ天の川を表現した枯山水「天目庭園」が登場。池裏の小道では「百鬼夜道」と題し、3000本の彼岸花が秋の夜の幻想的な雰囲気を演出する。

音と光の演出には、VIE独自の特許技術「ニューロミュージック™」を活用。認知機能や集中力の向上を促すことを目的とした音楽技術で、庭園の自然や静けさと組み合わせ、五感を通して禅の世界へと誘う。さらに、完全予約制の「脳波坐禅」や、大徳寺僧侶による特別坐禅会も実施。

また、東京国立博物館で同時開催される「開創700年記念 特別展 大徳寺 本朝無双之禅苑」とのセットで訪れられるのも特徴。昼は文化財を鑑賞し、夜は禅の世界を体感。秋の東京国立博物館で、昼と夜それぞれの魅力に触れてみては。

※10月14日（水）〜12月6日（日）／17時30分〜19時30分（金・土曜・11月1・2・22日は21時まで、11月13日は21時30分まで／入場は閉場の30分前まで／料金は前売り3,600円、学生2,600円、高校生2,200円／当日4,200円、学生3,200円、高校生2,800円