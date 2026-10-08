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    三軒茶屋を昼から翌朝まで回遊、都市型カルチャーフェスが開催

    11月7日、「SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL」

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026 | 過去開催時の様子
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    三軒茶屋を舞台にした都市型・街回遊型カルチャーフェスティバル「SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026」が、2026117日（土）に開催される。

    「三軒茶屋の街が音楽でつながる。次世代に“TSUNAGU”三茶の未来をつくる。」をテーマに、音楽を中心にフードやアート、ファッションなど、さまざまなカルチャーを横断する一日。ひとつの会場だけで完結せず、街を歩きながら、食や人との出会いを体感できるのが特徴だ。

    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026過去開催時の様子

    日中は「NTT東日本世田谷ビル」駐車場のメイン会場を中心に、企業・スポンサーブース、オフィシャルBAR、親子で楽しめるEゲーム会場など4つの公式会場を展開。アコースティックLIVEDJ、飲食、ショッピング、体験型コンテンツなど、子どもから大人まで幅広く楽しめる企画が予定されている。

    また、13時からは「BORRACHOS」がオープンし、バンドやHOUSEなどのライブとフード、酒を味わいながら、昼から夜へと続くひとときを過ごせる。

    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026過去開催時の様子

    18時以降は、飲食店などを自由に巡る「OPEN TOWN TIME」を挟み、20時からは本格的なナイトタイムへ。「FRIENDS barlounge」「Niwar’s SANGENJAYA」「梅ちゃんbar 32016」「天狗食堂」の4会場で、HIP-HOPWORLD MUSICHOUSEDISCOSOULJAZZFUNKなど、会場ごとに異なるサウンドが繰り広げられる。さらに、「HEAVEN’S DOOR」では限定150人のスペシャルライブも開催される。

    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026JESSE
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026DABO

    出演するのは、JESSERIZE / The BONEZ）、DABO、山嵐、RUEEDBARKOSAMU Mをはじめとする総勢70組のアーティストで、HIP-HOPREGGAETECHNO/HOUSEROCKなど、さまざまなジャンルの表現者が集結する。

    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026過去開催時の様子

    入場は無料（一部有料・チケット制）。日中の公式会場とナイト会場はチケット・予約不要で入場できる。HEAVEN’S DOORのスペシャルライブは事前チケット制だ。夜の「SANCHA NIGHT LOOP」では、対象5店舗を自由に巡りながら、音楽や酒を堪能する周遊企画も実施。SMF公式ドリンク「三茶HIGH」を注文すると、各会場でオリジナルステッカーがもらえる。

    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026
    SANGENJAYA ART MUSIC FESTIVAL 2026過去開催時の様子

    さらに、この街が培ってきた独自のコミュニティやカルチャーに触れられるのも魅力。音楽だけにとどまらず、子どもたちが街の「遊び場」に触れる機会をつくり、地域の歴史や文化を次世代へつないでいく。

    詳細なエリアマップやタイムテーブル、出演者、周遊企画などは、公式ウェブサイトで順次公開予定。三軒茶屋を歩き、音楽と人、カルチャーが交差する一日を満喫してほしい。

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