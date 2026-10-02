「オー！マイキー」の世界をスクリーンと展示で体感、特別展がパルコで開催

登場人物を全てマネキン人形で表現し、2000年代に独特の世界観で注目を集めた短編ドラマシリーズ「オー！マイキー」。石橋義正が監督を務め、深夜番組の一コーナーとして誕生した同作は、その後、テレビシリーズや映画へと展開した。マネキンならではの無機質なビジュアルと、前衛的かつシュールな演出が話題となり、サブカルチャーを代表するコンテンツとして独自の人気を獲得している。

そんな同作の劇場上映と特別展示を組み合わせた複合型イベント「OH! Mikey Special Exhibition 映像と展示で出会う、オー！マイキーの世界」が、渋谷の「SPACE PART 3 by PARCO」で2026年11月3日（火・祝）から12月3日（木）まで開催される。

画像提供：株式会社パルコ OH! Mikey Special Exhibition 映像と展示で出会う、オー！マイキーの世界

会場では、これまでに放送・DVD化されたテレビシリーズの中から、えりすぐりのエピソードを上映。今回、「初のデジタル版」として劇場のスクリーンで楽しめる。また、主人公マイキーをはじめ、主要キャラクターたちの撮影に実際に使用されてきたマネキンも登場。作品を象徴する「あの家族」を間近で見ることができる。

さらに、シリーズの誕生から現在までを振り返るパネル展示や、作品に登場したロケ地を紹介するロケ地マップも用意されるほか、オリジナルグッズの販売も予定されている。

同作は、日本国内にとどまらず、ベルリン国際映画祭への出品をはじめ、アメリカ・カナダ・韓国・イタリア・南米などでも放送され、海外にもその世界観を広げてきた。本展では、日本語版に加え、英語・イタリア語・韓国語などの海外吹き替え版や、マイキーたちが出演したCMなど、普段は見る機会の少ない貴重な映像・資料も紹介される。

映像上映とリアルなマネキン展示を通して、作品の世界を多角的に体験できる本展。かつてテレビで作品を目にしたファンはもちろん、今回初めて触れる人にとっても、そのシュールでユニークな世界観に出合える機会となりそうだ。

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