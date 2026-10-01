原宿に新たなアートスペース「seeen Harajuku」オープン、柿落としは名和晃平

名和とSandwichが手がけた建築を舞台に、「記憶の断片」をテーマとした個展

原宿に新たなアートスペース「seeen Harajuku（シーンハラジュク）」がオープンする。2026年11月1日（日）から11月28日（土）にかけて、オープニングを飾る彫刻家・名和晃平の個展「At Random」が開催される。

「seeen Harajuku」は、名和と、彼が主宰するクリエーティブプラットフォーム「Sandwich」が設計を手がけた、1階から4階までの4フロアで構成される空間。影をまとったような、曲面を重ねたルーバー状の外観「Shading Drapes」と、無数のアルコーブを備えた洞窟のような内部空間が特徴で、建築そのものが彫刻作品のような存在感を放つ。

seeen Harajuku 外観

オープニング展となる「At Random」では、「記憶の断片」をキーワードに、新作『PixCell-Memorandum』をはじめ、代表作である『PixCell』やそこから派生した『Prism』、日本初公開となる『Spark』などが登場。さらに、AIという新たな知性の到来を表現した『Throne』や、ボックス型の構成によって独立した彫刻となった『Biomatrix』など、彫刻・平面・インスタレーションといった名和の作品シリーズを幅広く展示する。

Photo: Nobutada OMOTE © Kohei Nawa | Sandwich

中でも『PixCell-Memorandum』は、名和が国内外の都市で撮影した写真を断片化・再構成し、その表面に無数のセルを敷き詰めた平面作品。都市の記憶の断片をモチーフに、視点に沿って現れては消えるイメージを描き出す。

Photo: Nobutada OMOTE © Kohei Nawa | Sandwich

Photo: Nobutada OMOTE © Kohei Nawa | Sandwich

また、ルーバーによる外壁のテクスチャーと響き合う『Plotter』の描線や、螺旋階段の中央でトップライトに向けて伸び上がる新型の『Ether』など、作品と建築の関係にも注目したい。クリエーションを通じた深い知覚体験に没入するための場所として構想された同スペースに、名和の作品群が呼応することで、本展ならではの鑑賞体験が生まれる。

Photo: Nobutada OMOTE © Kohei Nawa | Sandwich

Photo: Nobutada OMOTE © Kohei Nawa | Sandwich

「seeen Harajuku」は、コンテンポラリーアートの展示に加え、ハイブランドのイベント、ワークショップ、レクチャーなど、幅広いクリエイティブ活動の場として展開する予定。原宿・神宮前の街に新たな文化的価値をもたらす拠点として、今後の活動にも注目が集まりそうだ。

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