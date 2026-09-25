夜の庭園で禅を体験、東京国立博物館で「ZEN NIGHT TOKYO」が開催

芸術の秋、食欲の秋。そんな秋に、今年は禅を体験する夜があってもいい。「東京国立博物館」の庭園で、禅の世界に触れる「ZEN NIGHT TOKYO」が、2026年10月14日（水）から12月6日（日）まで開催される。通常は17時に閉園する庭園を舞台に、紅葉のライトアップや雲海の演出、音と光を組み合わせたサウンドアートなどを展開。歩きながら禅に親しむ「歩行禅」や、脳波を計測しながら行う「脳波坐禅」など、伝統文化とテクノロジーを融合した体験を楽しめる。

「ZEN NIGHT TOKYO」は、2024年の京都「建仁寺」、2025年の鎌倉「建長寺」、2026年の京都「東福寺」に続く「ZEN NIGHT」シリーズの第4弾。東京での開催は今回が初めてだ。

画像提供：日本経済新聞社 水月池

画像提供：日本経済新聞社 もみじ茶屋

期間中、水月池には秋の名月や紅葉が水面に映り込む風景が広がるほか、池のほとりには抹茶や抹茶ラテを味わえる「もみじ茶屋」が設けられる。

画像提供：日本経済新聞社 暗闇に浮かび上がる天の川を表現した枯山水「天目庭園」

画像提供：日本経済新聞社 百鬼夜道

また、九条公爵邸から移築された茶室「九条館」前には、暗闇に浮かぶ天の川を表現した枯山水「天目庭園」が登場。池裏の小道では「百鬼夜道」と題し、3000本の彼岸花が秋の夜の幻想的な雰囲気を演出する。

音と光の演出には、VIE独自の特許技術「ニューロミュージック™」を活用。認知機能や集中力の向上を促すことを目的とした音楽技術で、庭園の自然や静けさと組み合わせ、五感を通して禅の世界へと誘う。

画像提供：日本経済新聞社 特別坐禅会

さらに、完全予約制の「脳波坐禅」や、大徳寺僧侶による特別坐禅会も実施。11月5日（木）は大徳寺塔頭・大仙院住職の大和良章、11月13日（金）は大徳寺塔頭・真珠庵住職の山田宗正が坐禅を指導する。13日の坐禅会では、終了後に庭園内の「TOHAKU茶館」で精進料理も味わえる。

画像提供：日本経済新聞社 開創700年記念 特別展「大徳寺 本朝無双之禅苑」

また、東京国立博物館で同時開催される「開創700年記念 特別展 大徳寺 本朝無双之禅苑」とのセットで訪れられるのも特徴。同展では、大徳寺に伝わる禅の至宝を紹介し、牧谿筆の国宝『観音猿鶴図』や国宝『曜変天目』などを公開するほか、通常非公開の「三門楼上」を再現展示する。

チケットは、前売券が一般3,600円、大学生2,600円、高校生2,200円、当日券が一般4,200円、大学生3,200円、高校生2,800円。料金には同展の観覧料も含まれる。昼は文化財を鑑賞し、夜は禅の世界を体感。秋の東京国立博物館で、昼と夜それぞれの魅力に触れてみては。

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