「よこはま動物園ズーラシア」でキャンプイベントが開催

「よこはま動物園ズーラシア」で、2026年10月31日（土）から11月1日（日）にかけて、園内に宿泊するイベント「ズーラシア・キャンプ」が開催される。参加者限定の夜間・朝のプログラムを通して、普段とは異なる動物園を楽しめる。

当日は、テントを設営して一泊二日を過ごす。夜には、ワークショップやマシュマロ焼きなどを予定。2日目の朝には飼育員体験プログラムが行われ、動物たちの朝ごはんの様子を見学したり、飼育員による解説を聞いたりできる。

定員は10組で、1組につき最大4人まで。対象は4歳以上で、18歳以下は保護者の同伴が必要だ。参加費は大人1万5000円、18歳以下1万円。夕食・朝食、テント、寝具類が含まれ、入園料と駐車料金はかからない。

申し込み期間は9月30日（水）から10月14日（水）まで。申し込み方法などの詳細は、よこはま動物園ズーラシアの公式ウェブサイトで案内される。

普段は入れない時間帯の動物園で、自然や動物たちを身近に感じながら過ごすキャンプ。ズーラシアならではの特別な体験になりそうだ。

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