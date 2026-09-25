万博閉幕から1年、落合陽一プロデュース「null²ⁿ」が10月14日開業へ

「2025年日本国際博覧会」（以降、大阪・関西万博）が閉幕した2025年10月13日からちょうど1年。その翌日の2026年10月14日（水）、大阪・関西万博で注目を集めた落合陽一プロデュースのシグネチャーパビリオン「null²（ヌルツー）」が、横浜で新たな施設として生まれ変わる。常設ミュージアムシアター「null²ⁿ（ヌルヌルネクサス）」が、「横浜ランドマークタワー」の「ランドマークプラザ」5階にグランドオープンする。

画像提供：株式会社サステナブルパビリオン２０２５ null²パビリオン正面©Yoichi Ochiai

大阪・関西万博で公開された「null²」は、鏡をモチーフとした外観と、来場者のデジタルヒューマンを映し出す演出などを特徴としたパビリオン。AIを手にした人類が、これからデジタルや自然とどのように向き合うのかというテーマを、落合が表現した作品だった。万博閉幕後は解体された「null²」だが、「null²ⁿ」ではその世界観を受け継ぎながら、横浜で新たな没入体験を届ける。

画像提供：株式会社サステナブルパビリオン２０２５ null²ⁿ正面イメージ©Sustainable Pavilion

「null²ⁿ」は、2つのLEDシアターを含む5つのエリアで構成される常設ミュージアムシアター。光や鏡、デジタルと身体が交差する空間を巡りながら、「null²」からさらに進化した世界を体感できる。名称に含まれる「ⁿ」は「nexus（結節点）」を表し、人や体験、場所をつなぐ意味が込められているという。

画像提供：株式会社サステナブルパビリオン２０２５ null⁴イメージ©Yoichi Ochiai

「null」の世界は、「null²ⁿ」だけで完結するものではない。横浜で2027年3月19日（金）～ 9月26日（日）に開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」では、新たなパビリオン「null⁴（テトラヌル）」の発表も予定されている。「null⁴」では、鏡の生命体が回転しながら花や空、訪れた人々を映し込み、刻々と変化する風景をつくり出すという。自然と人、デジタルが混ざり合い、風景を「蒸留」し「発酵」させていく「計算する庭」をコンセプトに掲げる。

場所と形を変えながら広がっていく「null」の世界を心待ちにしたい。

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