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    井口皓太 モーショングラフィックス
    Justice – Neverender (Starring Tame Impala) / Motion Graphics / 2024
    Justice – Neverender (Starring Tame Impala) / Motion Graphics / 2024

    東京、5月に行くべき無料のアート展13選

    写真、グラフィック、コラージュ、彫刻など多様な表現が並ぶ

    Chikaru Yoshioka
    編集 Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
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    タイムアウト東京 > カルチャー > 東京、5月に行くべき無料のアート展13選

    胸に響き、心に残る作品との出合いは、日常に新たな視点や余白、時に奇妙さや神秘性をもたらす。この初夏も、そんな忘れがたいアートに出合うべく、本記事では2026年5月に都内で開催される入場無料の展示を紹介したい。

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    1. SPECTRUM 2076 AD ── 来たる世界の意識体

    • アート
    • 表参道
    SPECTRUM 2076 AD ── 来たる世界の意識体
    SPECTRUM 2076 AD ── 来たる世界の意識体
    熊谷亜莉沙 / Say yes to me, 2025, oil on canvas, 97×195cm

    GYRE GALLERY」で、展覧会「SPECTRUM 2076 AD ── 来たる世界の意識体」が開催される。本展は、気候変動やテクノロジーの特異点を経た「50年後の未来（2076年）」という視点から現在を遡及的に問い直す、思想的な実験の場。出品作家には、池田謙、森万里子、山田晋也、名和晃平、牧田愛、草野絵美、熊谷亜莉沙が名を連ねる。

    会場では、池田は音響によってベルクソン的な「持続」を空間に立ち上げ、鑑賞者の意識の輪郭を剥ぎ取っていく。森の垂直に立つクリスタルは、宇宙的な全一性へと開かれた上昇を提示し、山田は可視と不可視が交錯する絵画の層に、亡霊の気配を定着させる。

    名和は物質を波動へと転じ、実在の皮膜を連続体として解体。牧田はポストヒューマンのトポロジーを描き出し、草野はAIという潜在空間から「存在し得なかった過去」を生成して現実と虚構の境界を揺るがす。熊谷は、沈みゆく文明の記憶を照らし返し、現代という一瞬に形而上学的な鎮魂を与える。

    鑑賞者は、身体感覚を揺さぶる音響や重層的な視覚体験を通して、自身が「未来から現在へと送り込まれた亡霊（スペクター）」であるかのような感覚に導かれるだろう。壮大な思想的ドキュメントを体感してほしい。

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    2. Boundaries

    • アート
    • 虎ノ門
    Boundaries
    Boundaries
    ©Uruma Takezawa

    虎ノ門の「art cruise gallery by Baycrew’s」で、写真家の竹沢うるまによる個展「Boundaries」が開催。初期作品集『Walkabout』から最新作『Boundary』シリーズまでを網羅し、約50点の写真で構成される。

    世界各地を旅しながら撮影を続ける竹沢のレンズが捉えるのは、「大地」とそこに生きる人々の姿だ。南米、アフリカ、アジア、太平洋諸国の雄大な自然風景とともに、その土地に根ざした営みが写し出されている。

    ジャングルの奥地、砂嵐の先にある集落、山を越え、海を渡った先で出会う人々。彼らは伝統と文化を守りながら、自然に抱かれるように暮らしている。そこでは人間もまた大地の一部として存在し、彼らと視線が交わる瞬間、私たちが抱く「自然と人間」という二元的な境界は静かに溶けていく。

    本展では、自然と人間の関係から立ち現れる本質的な美を「大地」という形で提示。国境や人種、宗教、イデオロギーといったあらゆる境界を超えた先にある世界へと、鑑賞者を導いていく。

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    3. 井口皓太 モーショングラフィックス

    • アート
    • 銀座
    井口皓太 モーショングラフィックス
    井口皓太 モーショングラフィックス
    Adobe Summit 2025: Sphere Experience / Motion Graphics / 2025

    「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」で、映像デザイナー／クリエイティブディレクターであり、クリエイティブアソシエーションCEKAIの共同代表を務める井口皓太の個展が開催。本展では、動的なデザインを軸に、モーショングラフィックスから実写映像まで一貫した表現を展開してきた井口の実践の中から、平面として存在してきたグラフィックに時間と空間を与える試みに焦点を当てる。

    会場には、石井伶、三重野龍、佐々木拓／金井あきといったコラボレーションゲストを迎えた。それぞれ幾何図形と規則性、文字と身体性、紙と連続性という、グラフィックデザインの基礎的要素をテーマとした新作3点を発表。平面グラフィックから、立体、そしてモーショングラフィックスへとつながる思考の軌跡に焦点を当てる。

    井口とCEKAIの代表的な仕事と合わせて、体験的かつ没入的な視覚コミュニケーションの現在地と、その先に広がる可能性を提示する本展。ぜひ足を運んでほしい。

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    4. NERVOUS

    • アート
    • 渋谷
    NERVOUS
    NERVOUS
    ©Anton Reva

    DIESEL ART GALLERY」で、ジョージア・トビリシ出身のアーティスト、アントン・レヴァ（Anton Reva）による日本初の個展が開催。本展は、相互に連関する2つのプロジェクト「NERVOUS」と「WATGT」を、「圧力」という概念の下に一つの知覚的フィールドとして統合する試みだ。

    レヴァは、写真や映像、コラージュ、プリント、インスタレーションを横断するマルチディシプリナリーな表現を展開するアーティストでありビデオディレクター。ヨーロッパを拠点に、デジタル環境における知覚のゆがみやアイデンティティーの断片化、記憶と現実の間に生まれる緊張をテーマとしている。

    会場では、「NERVOUS」を軸にした知覚体験として構成され、鑑賞者の感覚を揺さぶる空間が立ち上がる。その中で、奥行きやつながり、対話といった要素は次第に希薄化していく。言語化にあらがう感情の在り方に焦点を当て、意識や身体の中に確かに存在しながらも言葉として捉えきれない感覚、そして自己と世界の間に生じる微細なズレを浮かび上がらせる。

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    5. 愛する芸術家たち ― 細江英公と6人の作家 ―

    • アート
    • 恵比寿
    愛する芸術家たち ― 細江英公と6人の作家 ―
    愛する芸術家たち ― 細江英公と6人の作家 ―
    画像提供：LIBRAIRIE6 /シス書店

    LIBRAIRIE6／シス書店」で、展覧会「愛する芸術家たち 細江英公と6人の作家 」が開催。写真家の細江英公によるポートレイトシリーズ『創世記・若き日の芸術家たち』から、6人の作家の肖像と作品を紹介する。

    本シリーズは、細江が敬愛する作家や芸術家たちの世界観を捉えようとした試みであり、20世紀後半の日本における芸術・文化の一端を記録した貴重なドキュメントでもある。本展では、その中から選ばれた作家の肖像写真に加え、金子國義、合田佐和子、澁澤龍彦、瀧口修造、野中ユリ、四谷シモンによる作品を展示する。

    なお、52日（土）、9日（土）、17日（日）の各日15時頃からは四谷の在廊が予定されている。

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    6. エルネスト・ネト 「Dreaming Beings（夢見る存在たち）」

    • アート
    • 六本木
    エルネスト・ネト 「Dreaming Beings（夢見る存在たち）」
    エルネスト・ネト 「Dreaming Beings（夢見る存在たち）」
    Photo by Thiago Barros © Ernesto 2N0e2to6,.4C.o2uDrtaelvsay FoefrTreoimraiよo りK受oy領ama Gallery

    「小山登美夫ギャラリー六本木」で、現代ブラジルを代表するアーティストの一人、エルネスト・ネト（Ernesto Neto）による個展「Dreaming Beings（夢見る存在たち）」が開催。新たな立体シリーズとドローイング作品が紹介される。

    ネトは1980年代後半からソフトスカルプチュアを発表し、その後、大型インスタレーションへと展開。1990年代には、伸縮性のある薄い布を用いて、皮膚や臓器を想起させる有機的なフォルムの体感型インスタレーションに取り組んできた。特に、天井からつり下げた布の中に鑑賞者が入り込める「ネーブ」（ポルトガル語で「宇宙船」の意）のシリーズは、世界中から注目を集めた。

    本展での新作「SymbioZooEthicalBeings – SZEBs」は、約40年にわたる制作の延長線上に位置づけられるシリーズ。綿糸によるかぎ針編みの網やひも、竹といったシンプルな素材を用い、空間に張り巡らされた構造体は、壁や天井との緊張関係の中で、繊細なドローイングのような広がりを生み出す。

    併せて展示されるドローイングは、土を素材として2024年に制作された「In Search of a Happy Path（幸福への道を求めて）」シリーズ。筆を握る身体の動きとともに、呼吸するかのように生まれた線は、行為の痕跡であり、時間の蓄積であり、さらにはダンスでもあるとネトはいう。

    これまで、物質や存在の間にある関係性を主題に、生命とその概念について表現してきたネト。本展の作品群は、あらゆる生命への愛と、地球への賛歌を、より素朴かつ根源的な形で示している。

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    7. Lotta 新作個展『ユートピア』

    • アート
    • 京橋
    Lotta 新作個展『ユートピア』
    Lotta 新作個展『ユートピア』
    画像提供：株式会社The Chain Museum

    Gallery & Bakery Tokyo 8分」で、アーティストのLottaによる新作個展が開催。自身の分身ともいえるキャラクター「ソックス」を投影したセルフポートレートを軸に、豊かな物語性を宿した作品群が並ぶ。

    本展タイトルの「ユートピア」は、理想郷や夢のような世界、そして人が絶えず追い求める幸福の形を意味する。Lottaはこの概念を、独自の色彩と視点によって表現した。

    会場は、訪れる人々を柔らかく包み込むように、作家の世界観で満たされる。キャンバスからあふれ出したイメージが空間へと広がり、その感性に触れた時、そこには日常から切り離された「理想郷」が立ち現れるだろう。

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    8. 100.80.60.展

    • アート
    • 銀座
    100.80.60.展
    100.80.60.展
    画像提供：ソニー企業株式会社

    Ginza Sony Park」で、現代日本の礎を築いた昭和が今年で満100年を迎える節目に、その時代の移ろいをたどる企画「100.80.60.展」が開催。「銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年」を軸に、時代を映してきた街・銀座の100年を10年ごとにひもとき、「銀座と、モダン。」「銀座と、まぶしさ。」「銀座と、衣替え。」といったキーワードで再構成する。

    会場には、ヒコロヒー、皆川明、いとうせいこう、又吉直樹、俵万智、川島小鳥、柴田聡子ら11人の作家・アーティストが書き下ろしたエッセーや詩、小説を展示。言葉と空間が緩やかに連なり、まるでプロムナードを歩くように、歴史の散策を体感できる。

    さらに地下1階では、ソニービル建て替えの意思決定から2025年のグランドオープンに至るまでの思索と実践を記録した書籍『Document of Ginza Sony Park Project』の一部を先行公開。1966年に開館したソニービルから現在のGinza Sony Parkに至るまで、この場所が重ねてきた60年の歩みを振り返る。

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    9. ダニエル・ビュレン 「Situated Works 1966-2013」

    • アート
    • 六本木
    ダニエル・ビュレン 「Situated Works 1966-2013」
    ダニエル・ビュレン 「Situated Works 1966-2013」
    Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE

    SCAI PIRAMIDE」で、フランス出身の美術家、ダニエル・ビュレン（Daniel Buren）による個展が開催。本展では、1960年代から1980年代、そして2010年代に制作された布やキャンバスの作品に加え、光ファイバーを用いた作品群を紹介する。

    1960年代半ば以降、60年以上にわたり活動を続け、コンセプチュアルアートの地平を切り開いてきたビュレン。既存の美術制度へ一石を投じたパリでのグループ結成や、街路空間における無許可のポスター掲示といった活動は、ビュレンの批評的かつ哲学的、そして挑戦的な側面を強調している。

    彼の代名詞ともいえる白と色のストライプは、「視覚の道具」と称される重要なモチーフ。パレ・ロワイヤル中庭に設置され議論を呼んだ『Les Deux Plateaux（二つの台地）』をはじめ、ギャラリーや美術館、建築、さらには都市空間へと広がる、空間に応答する作品やサイトスペシフィックなプロジェクトの基軸を成し、現在も世界各地で展開されている。

    『可変形態の絵画』は、そのストライプの原点ともいえる、作家が市場で偶然見いだしたしま模様の幌布との出合いを契機に制作されたキャンバス作品だ。また、光ファイバーとLEDを組み合わせた「Fibres Optiques」シリーズや、6時間30分に及ぶ映画『Beyond time, as Far as the Eye Can See』も上映される。

    本展は、各時代の作品を通じて、変化し続ける世界の中でも揺るがないビュレンの思考と方法の核を浮かび上がらせるもの。ストライプという「不変の記号」は今なお強い存在感を放ち、その批評性を鮮明にする。長年にわたる実践を現代の文脈から再考し、その意義に改めて光を当てていく。

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    10. アン・ジサン 「昼、夜」

    • アート
    • 京橋
    アン・ジサン 「昼、夜」
    アン・ジサン 「昼、夜」
    Jisan Ahn　Wing Collector　2026　oil on canvas 91.0 x 65.4 cm　Photo by Sangtae Kim ©Jisan Ahn, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

    「小山登美夫ギャラリー京橋」で、韓国のアーティスト、アン・ジサン（Ahn Jisan）による日本初個展「昼、夜」が開催。新作ペインティングが発表される。

    アンの絵画は、閉塞（へいそく）や抑圧、混沌（こんとん）、恐怖といった不穏な感情をたたえながらも、緻密な構成とドラマティックな光の表現、力強い筆致によって見る者を強く引き付ける。幼少期に過ごした釡山・保守洞の書店街での記憶や、父のアトリエに漂う陰影のある空気、政治ドラマにおける拷問の映像体験など、個人的な経験が普遍的な感覚と混ざり合い、彼が紡ぎ出すさまざまなイメージは深い世界としてキャンバスに繰り広げられている。

    世界の真実か虚偽か、現実か仮想か、実体か幻影か、内面を貫く暗さにどんな真実が含まれているのか。イメージの背後に立ち上がるリアリティーは、鑑賞者に新たな感情を呼び覚まし、またどこか既視感を伴いながら、無意識の中の記憶を呼び起こす。

    制作においては、事前に綿密な構想が重ねられる点も特徴的だ。浮かんだアイデアは鉛筆によるドローイングとして記録され、一部はアトリエ空間で実際に検証される。また、多くの作品が写真コラージュを起点としたドローイングから発展している。

    昼と夜が繰り返されるように、揺らぎ続ける世界の見え方を問い直す本展は、日常に潜む新たな視点を提示する。

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    11. MeMonsters

    • アート
    • 神保町
    MeMonsters
    MeMonsters
    メインビジュアル

    New Gallery」で、俳優として活躍する窪塚愛流による初個展「MeMonsters」が開催。本展は、俳優業の傍ら長年描き続けてきた数十点のドローイング作品に加え、新たに挑戦したガラス作品で構成される。

    タイトルの「MeMonsters」は、Me（自身）、Memo（記録）、Monsters（空想上の生き物）を掛け合わせた造語。その名の通り、本展には彼の内面から生まれたさまざまな生き物たちが並ぶ。筆と空間が交差する瞬間に立ち現れる、自由な想像力の広がりを感じられるだろう。

    俳優としての活動とは異なる表現に触れられる機会として注目したい。

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    12. 髙橋健太 - Allohistory Cultures

    • アート
    • 原宿
    髙橋健太 - Allohistory Cultures
    髙橋健太 - Allohistory Cultures
    inside/outside (sky blue), 2026, 60 x 57 x 3.3 cm, mixed media ©︎Kenta Takahashi

    MAHO KUBOTA GALLERY」で、若手アーティストの髙橋健太による新作個展が開催。日本画や版画といった自身の学んだ技法や様式を、コンテンポラリーアートの序列に回収することなく並置し、現代から未来へと接続する思考と現在の座標を示す10点の作品を発表する。

    本展は、作家が日常的に触れているハイブリッドな文化の成り立ちへの問いから出発。「もし既存の文化や様式が別の形で展開していたらどう見えるのか」という「Allohistory（異なる歴史）」の視点を軸に展開される。

    アーティストは、西洋由来のアートの概念や価値観、あるいは日本画における素材性が工芸として分類されてきたことへの違和感を手がかりに、複数の価値体系が交差する可能性を探る。

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    13. 本橋成一・広川泰士 作品展「原点―若き写真家がとらえた筑豊」

    • アート
    • 半蔵門
    本橋成一・広川泰士 作品展「原点―若き写真家がとらえた筑豊」
    本橋成一・広川泰士 作品展「原点―若き写真家がとらえた筑豊」
    広川泰士　1971年

    「日本カメラ博物館」の「JCIIフォトサロン」で、写真家・本橋成一と広川泰士による作品展「原点―若き写真家がとらえた筑豊」が開催。1960年代から1970年代にかけて、両者が福岡県筑豊の炭鉱地帯で撮影したモノクロ作品78点が一堂に並ぶ。

    1960年代後半から1970年代初頭にかけて、駆け出しだった本橋と広川は、それぞれ単身で筑豊へと向かった。当時、面識もなく互いの存在すら知らなかった二人は、時期こそ前後しながらも同じ土地で人々と向き合い、それぞれの視点でその姿を記録していた。後に異なる領域で写真家として活躍することになる二人にとって、本展に並ぶ作品はその原点を示すものだ。

    また両者は、当時ベストセラーだった『追われゆく坑夫たち』の著者であり記録文学者・上野英信と深く関わりながら筑豊を撮影していた。互いを知らぬまま、同じ人物に導かれ、同じ場所を記録していたという事実に、広川は「不思議な縁」を感じたという。

    展示されるのは、若き日の二人が現地で撮影したオリジナルプリント。人々と真摯に向き合う中で培われたそれぞれのまなざしは、その後の歩みへと確かに受け継がれていった。現在へと連なる二つの軌跡の出発点を、ぜひ会場で体感してほしい。

    2026年5月23日（土）には、広川と武蔵野美術大学教授の菅沼比呂志、映画監督の早川嗣による3人のトークイベントも開催される。

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    ゴールデンウィークに行くべき注目の芸術祭＆アート展

    • アート
    ゴールデンウィークに行くべき注目の芸術祭＆アート展
    ゴールデンウィークに行くべき注目の芸術祭＆アート展
    Photo: Shota Nagao

    注目は、「芝パークホテル」で開催されるアートブックフェア「TOKIO ART BOOK FAIR」をはじめ、京都の街全体を舞台に展開する国際写真祭「KYOTOGRAPHIE」、約4年ぶりにリニューアルオープンした「東京都江戸東京博物館」での再開館後初の特別展など。さらに、開館1周年を迎える「ハイパーミュージアム飯能」では、「KAWAII」の第一人者・増田セバスチャンによる大規模展も開催中だ。

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    コーヒーを味わいながらアートが楽しめる小さなミュージアム「Museum of Imaginary Narrative Arts」が渋谷にオープン

    • アート
    コーヒーを味わいながらアートが楽しめる小さなミュージアム「Museum of Imaginary Narrative Arts」が渋谷にオープン
    コーヒーを味わいながらアートが楽しめる小さなミュージアム「Museum of Imaginary Narrative Arts」が渋谷にオープン
    Photo: Kisa Toyoshima

    2026年4月1日、新しいスタイルの小さなミュージアム「Museum of Imaginary Narrative Arts」（MINA）が渋谷にオープン「イマジナリーナラティブ＝架空の物語」をコンセプトに掲げ、アート作品に囲まれながらカフェとして飲食も楽しめるミュージアムを舞台に、アートとともに暮らす豊かで新しい日常を提供する。

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