季節ごとに展開される現代美術の展覧会を起点に、季刊誌の発行や体験型のラーニングプログラムなど、多彩に活動していく。新しい体験や交流を通じて、街に新たなつながりとにぎわいを提供し、そして文化的価値の創造を目指す。

文教地区に生まれたミュージアム構想

Photo: Kisa Toyoshima ギャラリー

渋谷駅からほど近い立地ながら、周辺には「青山学院大学」や「金王八幡宮」といった教育・文化施設が点在するこのエリア。都市の喧騒（けんそう）と落ち着きが交差する場所に、同施設は誕生した。

かつては期間限定施設やキッチンカーの用地として使われていたこの土地に、渋谷の再開発を牽引（けんいん）してきた東急が常設のアート拠点を構想。「消費される場」から「蓄積される場」へと役割をシフトさせる試みともいえる。

館内は、ひと目で見渡せるほどコンパクト。アート作品とテーブル、カフェカウンターが同居し、鑑賞と滞在の境界が曖昧に設計されている。コーヒーやフードを片手に作品と向き合う体験は、従来のミュージアムとは異なるリズムを生み出すだろう。

Photo: Kisa Toyoshima コーヒーやフードを販売するカフェ。展示にちなんだメニューも開発予定だという

新たなミュージアム像を紡ぐ