90年代英国カルチャーをスクリーンで体感、109シネマズプレミアム新宿で特集上映を実施

「109シネマズプレミアム新宿」では、「国立新美術館」で開催中の「テート美術館 ― YBA ＆ BEYOND 世界を変えた90s英国アート」展と連動した記念企画「UKシネマWEEKS with DOMMUNE at 109シネマズプレミアム新宿」を実施している。

YBAは、「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト」の略称。ダミアン・ハースト（Damien Hirst）やトレイシー・エミン（Tracey Emin）、サラ・ルーカス（Sarah Lucas）といった1990年代に台頭した若手作家たちを中心に語られる、英国現代美術の潮流だ。同展は当時のイギリスで台頭した若手アーティストたちと、その時代を突き動かした創造性に光を当てている。

坂本龍一が監修した音響システム「SAION」を全シアターに完備する109シネマズプレミアム新宿では、同展と響き合う90年代の英国カルチャーの熱狂を映し出す映画や、映像作品5本を週替わりで上映する。

©︎Channel Four Television Corporation MCMXCV 『トレインスポッティング』

開幕を飾るのは、ダニー・ボイル（Danny Boyle）が監督した『トレインスポッティング』。公開から30年を迎える本作を、2026年3月12日（木）まで35ミリフィルムで観ることができる。

3月13日（金）〜19日（木）にはガイ・リッチー（Guy Ritchie）のクライムコメディ『ロック、ストック＆トゥー・スモーキング・バレルズ』、20日（金）〜26日（木）は、ボイル初期のスリラー作品『シャロウ・グレイブ』が上映される。

©︎ 2018 A SALON GALAHAD PRODUCTION. ALL RIGHTS RESERVED. 『マックイーン：モードの反逆児』

イギリスのファッションと文化、歴史背景を映し出す作品にも注目したい。27日（金）〜4月2日（木）には、40歳の若さで亡くなったアレキサンダー・マックイーンの創作と葛藤を追うドキュメンタリー『マックイーン：モードの反逆児』、続く3日（金）〜9日（木）には、パンクと反骨の精神で時代を揺さぶった『ヴィヴィアン・ウエストウッド：最強のエレガンス』を上映する。

3月13日には、『トレインスポッティング』と『ロック、ストック＆トゥー・スモーキング・バレルズ』の連続上映のほか、トークショーも行う特別企画を実施。トークショーには、音楽評論家の田中宗一郎、音楽マガジン「ele-king」編集長の野田努、DOMMUNEを主宰する宇川直宏が登壇する。

90年代英国の映画・音楽・ファッション・アートが交差する、濃厚なカルチャー体験ができる一日になりそうだ。

