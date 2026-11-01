11月3日、文化の日に無料公開される美術館・博物館

11月3日は、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として1948年に制定された「文化の日」。この日には、国内の美術館や博物館、文化施設の一部が無料で一般公開される。

晴天の日が多い「気象特異日」としても知られる文化の日に、このリストを片手に街に繰り出してみては。

美術館

国立西洋美術館

「国立西洋美術館」では、中世末期から20世紀までの西洋美術を紹介する常設展が無料公開される。会場では、特定の作品やテーマに焦点を当てる「コレクション・イン・フォーカス」や、小企画展「劇場をめぐるイメージ―ドラクロワ、ドーミエからトゥールーズ=ロートレック、クリンガーまで」も開催中だ。

東京国立近代美術館

「東京国立近代美術館」では、1952年の開館以来収集してきた1万3000点を超える所蔵作品から、約200点を展示する国内最大級のコレクション展「MOMATコレクション」が無料公開される。

また、小企画展「あみ・ど・ぱり 巴里の日本人芸術家たち」も無料で観覧できる。タイトルは、パリに滞在経験のある芸術家や作家、実業家らによって1930年に結成された社交団体「巴里会」の機関誌に由来。本展では、戦前から戦後にかけてパリに渡り、研鑽を積んだ日本人芸術家たちの活動を紹介する。

神奈川県立近代美術館 葉山館

「神奈川県立近代美術館 葉山館」では、銅版画家・駒井哲郎の回顧展「銅版画家・駒井哲郎 掌上にひろがる星座のように」と、現代美術における「翳（かげ）」をテーマにしたコレクション展「たそかれ、かはたれ―現代美術における“翳”」を無料で鑑賞できる。

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館

「神奈川県立近代美術館 鎌倉別館」では、銅版画家・渡辺千尋の旧蔵品から、ポーランドのポスター芸術を代表する作家の作品を選りすぐった「ポーランド・ポスター2 銅版画家渡辺千尋旧蔵品から」を無料公開する。

横須賀美術館

画像提供：横須賀美術館 外観

「横須賀美術館」では、所蔵品展「特集：丸山純子 呼吸する庭」と「谷内六郎展 月のひかり、星のきらめき 『週刊新潮』表紙絵と絵本『びんのそら』より」を無料で観覧できる。作品はもちろん、建築家・山本理顕が設計した建物や、館内から望む海の景色も見どころだ。

博物館

東京国立博物館

「東京国立博物館」では、所蔵品を中心に紹介する「東博コレクション展」が無料公開される。本館では日本美術、平成館では日本の考古資料、東洋館では中国や朝鮮半島、東南アジアなどの美術・工芸品を展示。幅広い時代や地域の文化財を一度に楽しめる。

また、11月3日まで「上野公園」で開催中の「創エネ・あかりパーク®2026」に合わせ、本館の特別ライトアップも実施。文化の日の点灯時間は17時から18時までだ。

国立科学博物館

「国立科学博物館」では、常設展示が無料公開。日本列島の自然や生物の進化、人と自然の関わりを紹介する「日本館」と、地球の歴史や恐竜の全身骨格、多彩な生物の標本、自然科学や科学技術の発展について学べる「地球館」を見学できる。また、「野口英世生誕150年記念企画展『感染症への挑戦：過去・現在・未来』」も無料で観覧できる。

印刷博物館

画像提供：TOPPANホールディングス株式会社 「葛飾北斎×初音ミク」

「印刷博物館」では、「印刷博物館ミニ展示 Polaris －時代を超えた アイコンと絵師－」を無料で鑑賞できる。クリエーターのRellaが葛飾北斎の作品から着想を得て、初音ミクをはじめとするピアプロキャラクターズとコラボレーションした作品を紹介する。

また、国内のパッケージコンクールで受賞した作品を紹介する「現代日本のパッケージ2026」も開催されている。

そのほか

国立映画アーカイブ

「国立映画アーカイブ」では、企画展「没後70年 映画監督 溝口健二」と、常設展「NFAJコレクションでみる 日本映画の歴史」を無料で観覧できる。

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