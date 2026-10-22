ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    亀有のアートスペース「SKAC」が拡張、新たに2カ所を開設

    10月31日から、トークや展示など7つのプロジェクトを展開

    Chikaru Yoshioka
    テキスト
    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    SKAC EXTENSION 2026
    Space extension | SKAC - 3D rendering © DAIKEI MILLS
    広告

    亀有のアートスペース「SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE）」が、2026年10月31日（土）に施設を拡張する。マテリアルの研究・教育を目的とする「MM（Material Matters）」と、現代アートチーム目［mé］による「space III」の2つのスペースが新たにオープン。これを記念した特別プログラム「SKAC EXTENSION 2026」では、トークイベントやワークショップ、展示など、素材や芸術、文化を横断する7つのプロジェクトが展開される。 

    ‘MM’ by DAIKEI MILLS
    New space‘MM’ (Material Matters) by DAIKEI MILLS © Daisuke Shima

    MM」は、設計事務所のDAIKEI MILLSが手がけるマテリアルリサーチの拠点。建築家やデザイナー、アーティスト、素材メーカーなどと連携し、素材の新たな可能性を探る。一般に開放するマテリアルライブラリーとして、素材そのものだけでなく、制作のプロセスや背景にも触れられる場を目指す。

    ‘space III’ by 目[mé]
    New space’space III’ by 目[mé] © Daisuke Shima

    一方、目［］による「space III」は、都市の中に身を置きながら、街や日常を異なる視点から捉え直すための空間。見ることや、都市との関係性を問い直す体験を生み出す。

    ‘QUARRY TO HAND’ by DAIKEI MILLS + SOW @MM YARD
    New space'QUARRY TO HAND' by DAIKEI MILLS + SOW @MM YARD - 3D rendering © DAIKEI MILLS

    新たなプロジェクトとして、国産石の可能性を探る「QUARRY TO HAND」も始動。DAIKEI MILLSと、採石事業者・石材加工会社のユニットSOWが協働し、従来の用途にとらわれず、素材としての石の魅力を紹介する。JR高架下の「MM YARD」には、日本各地から集めた約30種類の石が並ぶ。

    ‘Static Lights: Alignment’ by Takuro Tamayama @MM STORAGE
    New installation‘Static Lights: Alignment’ by Takuro Tamayama - 3D rendering © DAIKEI MILLS
    ‘Material after Material’ by Studio Raw Material
    Exhibition‘Material after Material’ by Studio Raw Material @space III - 3D rendering © DAIKEI MILLS
    このほか、玉山拓郎によるインスタレーション「Static Lights: Alignment」が1031日から「MM STORAGE」で常設展示されるほか、インドを拠点とするStudio Raw Materialの展示「Material after Material」が「space III」で同日から2027年1月31日（日）まで行われる。
    ‘At First Contact’
    Exhibition‘At First Contact’
    ‘Building Blue’ by Assemble and Matter at hand @PARK
    ExhibitionBuilding Blue’ - Drawing of structures © Assemble and Matter at hand

    その後は、アートとデザインにおける表面の在り方を探る「At First Contact」が「ARCADE」で11月3日（火・祝）～2027年2月28日（日）まで、産業・農業由来の副産物から生まれる青い顔料をテーマにした「Building Blue」が「PARK」で11月7日（土）～2027年2月28日（日）まで開催される。

    SKAC EXTENSION 2026
    SKAC map© DAIKEI MILLS

    会期中は、各プロジェクトに関連したトークイベントやワークショップも実施する。各イベントの詳細は以下の通り。

    ・「’space III’ by 目[mé]」

    　トークイベント｜11月3日（火・祝）13〜14時｜@space III
    　目[mé]とDAIKEI MILLSによるトークイベント。
    　予約：https://forms.gle/p4ThGaJ5ioSABptC9

    ・「‘Material after Material’ by Studio Raw Material」

    　トークイベント｜11月3日（火・祝）15〜17時｜@MM 2nd floor
    　Studio Raw Materialによるトークイベント。
    　予約：https://forms.gle/cv9Qcez2z8fwS1vB6

    ・「‘Building Blue’ by Assemble and Matter at hand」

    　ペインティングワークショップ｜11月6日（金）14〜16時｜@PARK
    　Assembleの共同創設者Maria LisogorskayaとMatter at handのLewis Jonesによるペインティングワークショップ。
    　予約：https://forms.gle/vdvFjLouwRoQ3Z6o7

    　トークイベント｜11月7日（土）14〜16時｜@PARK
    　予約不要。

    　ブックサイニング｜11月7日（土）16〜17時｜@PARK
    　予約不要。

    新たなスペースと多様な実践を通じて、素材やものづくり、都市と文化が交差することで生まれる視点や対話に注目したい。

    関連記事

    東京、10月にリバイバル上映される映画

    東京、10月に行くべき無料のアート展9選

    東京、10月に行くべきアート展5選

    三軒茶屋を昼から翌朝まで回遊、都市型カルチャーフェスが開催

    ゲルハルト・リヒター×スティーヴ・ライヒの映像・音楽作品、日本初演へ

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.