神田の旧カプセルホテルがアートと音楽の空間に、「Tokyo Jazz Club」開催

現代アートと音楽、ライブパフォーマンスが交差する期間限定イベント「Tokyo Jazz Club」が、2026年11月1日（日）から8日（日）まで、神田錦町の旧カプセルホテルで開催される。全8フロアに49組のアーティストが参加し、作品展示やパフォーマンス、DJセット、リスニングセッション、トーク、バーなどを展開。日本の豊かなジャズ文化から着想を得て、展覧会と社交空間、マーケットプレイスの境界を横断する新たな文化体験を提案する。

「アートウィーク東京」に合わせて開催される本イベントでは、旧宿泊施設の構造を生かし、カプセルやラウンジ、ロッカールーム、シャワーブースなどを展示空間として活用。各フロアで異なるプログラムが進行し、訪れるたびに新たな音楽や表現に出合えるのが特徴だ。鑑賞にとどまらず、音楽や会話を楽しみ、人々と交流しながらアートに触れられる場を創出する。

Tokyo Jazz Club Venue Photo: Carmen Molina

エントランスでは、GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAEによる大型インスタレーションと、中屋敷智生のミューラルが来場者を迎える。2階には、村本剛毅やヤン・エッカート（Jan Eckert）らのインタラクティブ作品、マウリツィオ・カテラン（Maurizio Cattelan）の作品に加え、取引に応じて変化する0xfffのデジタル作品も登場する。

3階には、VDS（Vinyl Delivery Service）がセレクトしたレコードを楽しめるリスニングラウンジや、Sakazukiによるウイスキーのテイスティング体験を用意。さらに田名網敬一と赤塚不二夫の特別展示のほか、ガブリエル・オロスコ（Gabriel Orozco）や石川九楊らの作品も紹介する。

4階は、リヴァーネ・ノイエンシュワンダー（Rivane Neuenschwander）や川端健太郎らの作品を展示する落ち着いた雰囲気の中で、静かにアートと向き合える。ビデオアートに焦点を当てた5階では、アーサー・ジャファ（Arthur Jafa）の映像作品が登場。ロッカールームでは、コンセプトストア・Item Idemが、バーバラ・クルーガー（Barbara Kruger）やオノ・ヨーコらの限定エディション作品を取り扱う。

画像提供：Tokyo Jazz Club

6階では、クリスティン・サン・キム（Christine Sun Kim）による大型ミューラルを背景にライブパフォーマンスを展開。没入型のゲームフロアを展開し、インタラクティブ作品やジェネラティブ作品が集結する7階には、アーティストデュオ・JODIや、エスベン・ヴァイレ・ケアー（Esben Weile Kjær）によるパフォーマンスが行われる。

最上階の8階には、「Bar Phase」のカクテルバーを中心としたサウンドバーを設置。シアスター・ゲイツ（Theaster Gates）の作品や、寺内曜子、イ・カンホ（Kwangho Lee）によるインスタレーションも並び、音楽やドリンクとともにアートを楽しめる交流空間が広がる。

Tokyo Jazz Club

パフォーマンスは、サイラス・ゴバービルとBlank Formsによる共同キュレーションで実施。ジャズを特定の音楽ジャンルにとどめず、即興や協働、交流、自由な表現を生み出す方法論として捉え、ジャンルを横断するプログラムを構成する。プログラムは以下の通り。

11月1日（日）｜Standing On The Corner

ジオ・エスコバル率いるニューヨーク発のアンサンブルが4人編成で出演し、新作アルバム《II》を披露。

11月3日（火・祝）｜灰野敬二

フリー・インプロヴィゼーションやノイズ、ドローンなど幅広い表現で知られる灰野が、新たなエレクトロニクス・セットを初披露。

11月3日（火・祝）・5日（木）｜ソフィ・ソリヴォー

フランス出身のハープ奏者・シンガーが出演。ハープと歌声によるパフォーマンス《INITIATION》で日本デビューを飾る。

11月3日（火・祝）｜アーサー・ジャファ

映像作家としても知られるアーサー・ジャファがリスニングセッション。

11月5日（木）｜アーサー・ジャファ×シアスター・ゲイツ

ブラック・アメリカンの美学と日本の工芸文化を結びつける「アフロ民藝（Afro-Mingei）」を実践するシアスター・ゲイツとの対談。

11月8日（日）｜芸能山城組

約100人のメンバーを擁する芸能山城組に焦点を当てたリスニングセッション。

チケットは、入場回数の制限なく利用できる「Club Pass」は4,000円（以下全て税込み）、指定日・指定時間枠で入場でき、当日中の再入場にも対応する「General Pass」は2,500円。19歳以下を対象とする「Youth Pass」は無料で、指定日・指定時間枠で入場できる。

アーティストの全リストやパフォーマンスの詳細、最新スケジュール、チケットについては、公式ウェブサイトから確認してほしい。

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