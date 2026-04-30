新たな官民協働の芸術祭「ARTE TOKYO（東京国際文化芸術祭）」の詳細が発表

10月10日開幕、青の洞窟や美術展、お台場レインボー花火などとコラボレーション

2026年10月10日（土）から12月31日（木）まで、新たな芸術祭「ARTE TOKYO（アルテ トーキョー）」が開催。都市部を中心に 、秋から冬にかけて東京で催されるアート・演劇・音楽・エンターテインメントなど多彩なプログラムを結び合わせ、ひとつひとつの輝きを都市全体の魅力として描き出すことを目指す。東京都と企業・文化施設・地域・アーティストが連携し、官民協働のフェスティバルモデルを、世界へ発信する。

イベント名の「ARTE」は、ラテン語の「ARS（技芸・才能）」に由来。イタリア語スペイン語で「芸術」を意味する。この言葉を基盤に、テクノロジーやエンターテインメント、体験、エコシステムなど多様な領域が交わる概念として据えている。

Photo: 金田幸三 目 [mé]『まさゆめ』（2019〜2021年） 、Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13 ※写真はイメージです

舞台となるのは、個性豊かな3つのエリア。海辺の開放感あふれる臨海エリア、洗練された歴史的な街並みと緑が交差する日比谷・丸の内エリア、そして多彩なカルチャーが絶えず生み出される渋谷・代々木エリアだ。

画像提供：ARTE TOKYO キービジュアル

画像提供：ARTE TOKYO 広域マップ

「レインボーブリッジ」や「東京タワー」を望む開放的な臨海エリアでは、街全体が巨大なプレイグラウンドへと変わる。2026年3月に始動した「東京アクアシンフォニー」のダイナミックな噴水に加え、同時期に開催される国際美術展「TOKYO ATLAS」や「イルミネーションアイランドお台場」とも連動。水辺のきらめきと音が重なり合う没入型の演出が展開する。

画像提供：ARTE TOKYO 鈴木康広『空気の人』※写真はイメージです

一方、歴史ある建築と高層ビル、そして豊かな緑が調和する日比谷・丸の内エリアでは、日常の風景にアートが溶け込む。丸の内から日比谷へと広がる恒例のイルミネーションに、「KK線」（旧東京高速道路）の空間や「日比谷公園」を舞台にしたプログラムが共鳴。オフィスワーカーや買い物客が思わず足を止めたくなるような、新たな気づきに満ちた体験がエリア全体に広がるだろう。

©︎ Nobutada Omote 永山祐子建築設計『うみのハンモック』 ※写真はイメージです

そして、代々木・渋谷エリアは、歩くこと自体が体験となる。人と情報が密集するこの街では、雑踏に紛れるようにアートが点在し、思いがけない出合いを生む。渋谷公園通りや表参道のイルミネーションと響き合いながら「代々木公園」も幻想的なアート空間へと姿を変える。

Photo：Keizo Kioku 大巻伸嗣『Gravity and Grace』 ※Photo for illustrative purposes only.

プロジェクトの核となる「ARTEコアプログラム」を中心に、また、今発表されているプログラムの他にも、「パートナープログラム」という公募プログラムも実施。多摩や島嶼（とうしょ）地域を含む都内各地でも、同芸術祭を盛り上げる多彩なプログラムが展開される予定だ。2026年の締めくくり、アートによって多層的な魅力が引き出される東京の街を巡りながら体感してほしい。

関連記事

『制作拠点からルオーの人生を辿る「ジョルジュ・ルオー アトリエの記憶」が汐留で開催』

『『江戸東京博物館が4年ぶりの復活、中身が想像以上だった』

『これが2.5次元……！ セーラームーン舞台、初見で食らった衝撃』

『東京、ゴールデンウィークに見逃せないリバイバル上映』

『五感で味わう没入展示、ピクサーの世界に「入れる」展覧会がすごい』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら