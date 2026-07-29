8〜9月にオープン・リニューアルオープンする新施設

シャネル専門のヴィンテージショップや米国外初のGoogle Store、川口市立美術館など

湿った空気の中、夏が始まりを告げた。この夏も、話題の新施設が続々とオープンする。

米国外初となる「Google Store 表参道」をはじめ、海賊の冒険のような世界に浸れる「海賊サウナ」やシャネル専門のヴィンテージショップ「NUIR ART」、分身ロボット「OriHime」が接客する体験型バー「OrySNACK」などさまざまな分野の新スポットが勢ぞろいする。

また「川口市立美術館」がオープン、「横須賀美術館」がリニューアルオープンを控え、アート好きなタイムアウト読者はこれらも見逃せないだろう。

夏休みから初秋のおでかけの参考に、気になるスポットをチェックしてみてほしい。