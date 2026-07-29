8〜9月にオープン・リニューアルオープンする新施設

※2026年8月1日オープン
渋谷・道玄坂にCHANEL専門のビンテージショップ「NUIR ART（ヌア アート）」がオープンする。CHANELのバッグ約1000点を取り揃え、単に購入するだけではなく、作品を鑑賞するように楽しめる体験型のショップだ。
「NUIR ART」は、ビンテージショップ「NUIR VINTAGE」の5店舗目となる新業態。店内には世界中から厳選したCHANELのバッグを、ファッションアイテムの枠を超えた「アートピース」として展示・販売する。クラシックフラップを中心に、1980年代から2020年代までの幅広い年代を網羅し、希少性の高いモデルから人気シリーズまで、多彩なラインアップを展開する。
商品は全てAランクのビンテージを中心に取り扱い、年代や状態、革の表情など、一点ごとに異なる個性を持つバッグが並ぶ。店内では、商品の特徴やスペックが分かる案内札の設置も進めており、直感的に選びながらも、商品の背景を知ることができる売り場づくりを目指している。
こだわり抜かれた商品選別とギャラリーのような空間を通して、自分だけの特別な一点と出合える新たなショッピング体験が待っている。