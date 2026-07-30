CHANELの体験型ビンテージショップ 「NUIR ART」が渋谷にオープン

2026年8月1日（土）、渋谷・道玄坂にCHANEL専門のビンテージショップ「NUIR ART（ヌア アート）」がオープンする。CHANELのバッグ約1000点を取り揃え、単に購入するだけではなく、作品を鑑賞するように楽しめる体験型のショップだ。

「NUIR ART」は、ビンテージショップ「NUIR VINTAGE」の5店舗目となる新業態。店内には世界中から厳選したCHANELのバッグを、ファッションアイテムの枠を超えた「アートピース」として展示・販売する。クラシックフラップを中心に、1980年代から2020年代までの幅広い年代を網羅し、希少性の高いモデルから人気シリーズまで、多彩なラインアップを展開する。

Photo: Kisa Toyoshima 店内

店名の「NUIR」は、ドイツ語の「nur（ただひとつ、～だけ）」に由来。訪れる人が“自分だけの特別な一点”と出会える場所にしたいという思いが込められている。

Photo: Kisa Toyoshima 店内

アート性を打ち出した店内は、海と空をイメージしたコバルトブルーと白を基調とする。渋谷駅から徒歩約5分という立地ながら、扉を開けると街の喧騒（けんそう）を離れ、ギャラリーを巡るようにバッグの造形美や素材、色彩、歴史をじっくりと堪能できる。

Photo: Kisa Toyoshima 店内

Photo: Kisa Toyoshima 店内

商品は全てAランクのビンテージを中心に取り扱い、年代や状態、革の表情など、一点ごとに異なる個性を持つバッグが並ぶ。店内では、商品の特徴やスペックが分かる案内札の設置も進めており、直感的に選びながらも、商品の背景を知ることができる売り場づくりを目指している。

Photo: Kisa Toyoshima 店内のバッグ

NUIR VINTAGEの系列店では、現在、来店客の約8割をインバウンドが占めるという。世界的に需要の高いCHANELの豊富な在庫を強みに、今回の「NUIR ART」ではさらに日本ならではのアート要素を取り入れ、海外から訪れる人にとっても記憶に残る店舗づくりを進めていく。

Photo: Kisa Toyoshima 店内のバッグ

オープンを記念し、購入者には数量限定でオリジナル巾着、コバルトブルーの扇子、ウェットティッシュをプレゼント。なくなり次第終了となる。

こだわり抜かれた商品選別とギャラリーのような空間を通して、自分だけの特別な一点と出合える新たなショッピング体験が待っている。

関連記事

『タイムアウト東京podcast番組『Being Tokyo』がスタート、渋谷のリアルな映画事情を聞こう』

『東京のバー3軒が「Asia’s 50 Best Bars 2026」にラインクイン』

『東京、8月に行くべきアート展5選』

『米国外初のグーグル直営店「Google Store 表参道」がオープン』

『永井博×ハローキティのコレクションが登場、8月1日から先行販売』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら