米国外初のグーグル直営店「Google Store 表参道」がオープン

2026年8月13日（木）、アメリカ国外初のGoogle直営店となる「Google Store 表参道」がオープン。Google Pixelの最新端末などを体験・購入できるほか、他のGoogle製品やパートナーブランドによる幅広いラインナップを展開する。最新のAI体験をはじめ、 同社の製品やサービスが毎日の暮らしをどうサポートしてくれるのか、想像が広がる。

同店は、東急プラザ表参道「オモカド」1階に入居。店内には専任のスタッフが常駐し、トラブル時のサポートや店頭修理、初期設定のヘルプなどに対応する。また、店内ではワークショップの開催も予定している。

オンラインでは得られない体験や対面サポートを提供することで、ユーザーとGoogleをつなぐ新たな接点となりそうだ。

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