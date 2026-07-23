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    米国外初のグーグル直営店「Google Store 表参道」がオープン

    8月13日から、ユーザーとGoogleをリアルにつなぐ新たな拠点

    Karin Minamishima
    編集
    Karin Minamishima
    Writer／Editor
    Google Store 表参道
    画像提供: Google Japan | 外観イメージ
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    2026年8月13日（木）、アメリカ国外初のGoogle直営店となる「Google Store 表参道」がオープン。Google Pixelの最新端末などを体験・購入できるほか、他のGoogle製品やパートナーブランドによる幅広いラインナップを展開する。最新のAI体験をはじめ、 同社の製品やサービスが毎日の暮らしをどうサポートしてくれるのか、想像が広がる。

    同店は、東急プラザ表参道「オモカド」1階に入居。店内には専任のスタッフが常駐し、トラブル時のサポートや店頭修理、初期設定のヘルプなどに対応する。また、店内ではワークショップの開催も予定している。

    オンラインでは得られない体験や対面サポートを提供することで、ユーザーとGoogleをつなぐ新たな接点となりそうだ。

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