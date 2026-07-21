東京駅直結の大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER」がオープン

画像提供：東京建物株式会社 | 外壁に凹凸や隙間を設けて積み上げることで、小規模な建物や路面店が連なる、従来の八重洲らしい風景を立体的に表現した建築デザイン

2026年9月10日（木）に、東京建物が手がける大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」が八重洲にオープン。「TOFROM」は、「TO」と「FROM」を組み合わせた造語で、「日本中、世界中のヒト・モノ・コトがここに集まってつながり、ここから多様な価値が生み出され、発信されていく場所になってほしい」という思いが込められている。

施設内には、個性豊かな飲食店舗を中心に68店舗が集結する商業ゾーン「TOFROM YAESU Shop & Restaurant」が登場。総面積約6,000平方メートルの空間で八重洲の路地裏文化や町人のにぎわいを現代的に再編集し、伝統と革新が共存する場を提供する。

画像提供：東京建物株式会社 12の名店が集合する専門店ゾーン「YAESU 東京界」

創業170年超の伝統割烹「割烹 嶋村」や創業70年超の老舗本格中華「Tai Kou Rou TOKYO」など再開発エリアで古くから愛されてきた老舗が装い新たに再開業。また、新しさの象徴として、「ミシュランガイド」（以下、ミシュラン）一つ星獲得の天ぷら店「天 よこた」の新店舗「天よこた 明日へ」や、同じくミシュラン一つ星獲得の焼き鳥店「焼鳥 おみ乃」の新店舗「焼鳥 おみ乃 雫」など東京各所の人気店も新たに開業する。

画像提供：東京建物株式会社 思い思いにくつろげる約1,200平方メートルの広場空間「檜物町スクエア」

さらに、パブリックアートのプロジェクト「TOFROM YAESU TOWER ART : ⼈⿂の街」が施設内で展開される。映画監督の岩井俊二が書き下ろしたオリジナルストーリーをもとに、8組のアーティストが作品を館内に常設展示。新たなパブリックアート体験を創出し、来街者の回遊を促進するだろう。

くわえて、医療施設や劇場「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」、バスターミナルなど東京の玄関口にふさわしい機能も備える。「東京駅」直結の立地で、雨に濡れずに観劇したり、観光地へのバスに乗車できたりするのは外出好きな読者にとっても大きな魅力といえるだろう。

画像提供：東京建物株式会社 外観イメージ

八重洲の歴史や路地文化を受け継ぎながら、新たな食やアート、エンターテインメントが交差する同施設。通勤や旅行の合間はもちろん、目的地として訪れたくなる新たなランドマークとなりそうだ。進化を続ける八重洲の新たな魅力を体感してみては。

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