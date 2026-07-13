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    「オニツカタイガー」の世界最大となるグローバル旗艦店が新宿に誕生

    ブランド初のアミューズメントエリアも登場

    Kaila Imada
    Chikaru Yoshioka
    テキスト
    Kaila Imada
    翻訳:
    Chikaru Yoshioka
    Onitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
    Photo: Onitsuka Tiger | Onitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
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    世界最大規模となる「オニツカタイガー」のグローバル旗艦店が、2026年7月10日、新宿にオープンした。約1837平方メートルの広さを誇る店舗は、4フロアと、ゲームやエンターテインメントを楽しめるメザニンフロアで構成。日本とイタリアのデザインを融合させた空間で、両国のクラフツマンシップとクリエーティビティーを表現している。

    店内は、ブランドのアーカイブを現代的に再解釈した「Heritage（Onitsuka Tiger）」「ミラノ・ファッションウィーク」　で発表される「Contemporary（ONITSUKA TIGER）」、フォーマルシューズを展開する「Formality（THE ONITSUKA）」など、オニツカタイガーの幅広いコレクションを取り扱う。

    Onitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
    Photo: Onitsuka TigerOnitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship

    1階は黒を基調とした床にブランドカラーのタイガーイエローを取り入れたデザインで、アパレルやバッグ、サングラスなどのアクセサリーが並ぶ。『鉄腕アトム』とのコラボレーションアイテムも展示されている。

    Onitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
    Photo: Onitsuka TigerOnitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
    Onitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
    Photo: Onitsuka TigerOnitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship

    2階には、1970年代のイタリアンデザインに着想を得た家具を配置し、細部まで日本製にこだわった「NIPPON MADE」を中心に展開。3階はギャラリーのような空間で、スニーカーをゆったりと選べるフロアとなっている。

    Onitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship
    Photo: Onitsuka TigerOnitsuka Tiger Shinjuku Global Flagship

    中でも注目は、ゲームセンターの大手「GiGO」とのコラボレーションによるブランド初のアミューズメントエリアだ。バスケットボールゲームやドライビングシミュレーター、巨大なカプセルトイマシンやフォトブースなどを備え、ショッピングだけでなく体験も楽しめる。

    営業時間は1120時。買い物だけでなく、ゲームや体験を通して「オニツカタイガー」の世界観に触れられる新たな拠点となるだろう。

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