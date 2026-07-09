麻布台にNIGO・片山正通らが手がけたクリエーターコンビニが登場

[category]
[title]
7月10日オープン、ファミリーマートによる次のコンビニ「FAMIMA PARK AZABUDAI」
コンビニ御三家の一角、ファミリーマートが、クリエーティブの可能性を模索する新店舗を麻布台に7月10日オープンする。その名も「FAMIMA PARK AZABUDAI」。麻布台ヒルズ隣、神谷町駅前という好立地に、全くコンビニに見えない店が誕生した。
出店理由は、グローバルにアピールできる挑戦の場として最適だと判断したため。スタッフは最大5カ国語対応が可能で、インバウンド需要も見据えた旗艦店であることがうかがえる。なお、おにぎりや弁当、飲料といった定番のコンビニ商品もきちんと揃っており、普段使いのコンビニとしても問題なく利用できる。
クリエーティブディレクターはHUMAN MADEのNIGOが全面監修。店舗の建築と売り場デザインは、Wonderwallの片山正通が手がけている。左官仕上げのデザインコンクリート「モークテックス」を用いた曲線的なファザードと、全面ガラス張りの店内。ファッションデザイナー落合宏理とともに開発した「コンビニエンスウェア」がずらりと並ぶ様は、ハイファッションショップさながらだ。
なお、店舗は全フロアで動画・写真撮影がOKと、SNS世代にはうれしい仕様になっている。
店内には試着室を完備した「コンビニエンスウェア」のショップインショップがあり、全ラインアップとサイズを実際に見て試着できる。商品提案を行う専属スタッフも常駐しているので、コンビニエンスウェアが気になっている人はぜひ訪れてほしい。
「ファミマ パーク 麻布台」限定プリントのTシャツ（2,998円、以下全て税込み）、トートバッグ（2,998円）、デニムジャケットなど、店舗限定商品も複数用意されている。
エントランスを入ってすぐの場所はポップアップコーナーになっており、ファミマの「F」をかたどったアミマのぬいぐるみが山積みに。ピンズ、キーホルダー、ドリンクボトル、トートバッグ、文具、雑貨のほか、1981年の創立当時のキャラクター「太陽と星」の色違い復刻版クッションやキーホルダーなど、ここでしか買えないユニークなグッズが並ぶ。
オープン発表会には、俳優の吉田鋼太郎と女優の八木莉可子も登壇。八木はおすすめ商品としてアミマキーホルダーを紹介した。
ファミチキの袋モチーフのキーホルダーなど、つい財布のひもが緩んでしまいそうだ。
店外にはファミチキと同店限定のエスプレッソマシンを用いた濃いめの淹れたてティーとコーヒーがテイクアウトできる「FAMIMA STAND」があり、キャラクター型のベンチが並び、ちょっとした公園のようになっている。
コーヒーは世界No.1バリスタ、フィロコフィアの粕谷哲と共同開発し、旗艦店限定の豆で提供される。また、店内の「都市型デリカ」ゾーンでは、麻辣湯やライスサラダなど素材と健康に気を使ったメニューを展開する。
スターバックスやブルーボトルコーヒーといったカフェチェーンは、クリエーターとの共創によって「一度は訪れたいディスティネーション店舗」を次々と生み出してきた。次はコンビニの番かもしれない。画一性の殻を脱ぎ、店舗ごとに差別化の道を歩む。その第1号となる旗艦店が、この「FAMIMA PARK AZABUDAI」だ。ショールームとしてどう進化していくのか、これからも目が離せない。
※24時間営業だが、オープン当日は10時開店。混雑が予想されるため入店整理券を配布予定
関連記事
『ぬいぐるみ作家・片岡メリヤスの限定コンテンツがファミマプリントに登場』
『54年の歴史に幕を閉じる岩波神保町ビルで、イマーシブ公演「僕たちの映画館」が開催』
『遊び心は、時代を超える「ピカソ meets ポール・スミス」鑑賞レポート』
東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら
[category]
[title]
Discover Time Out original video