54年の歴史に幕を閉じる岩波神保町ビルで、イマーシブ公演「僕たちの映画館」が開催

1967年の竣工以来、神保町の文化を支えてきた「岩波神保町ビル」を舞台に、イマーシブ公演・世界線選択ゲーム「僕たちの映画館」が、2026年8月1日（土）から8月31日（月）まで開催される。かつてミニシアターとして親しまれ、世界各国の映画作品を紹介してきた同ビルは、取り壊しが予定されており、本公演が館内へ立ち入ることのできる最後の機会となる。

本作は、取り壊し直前の映画館で発見された「謎の映画フィルム」の上映会をきっかけに、もう一つの現実へと迷い込む体験型エンターテインメント。参加者自身の選択によって物語の展開や結末が変化する、「歩くTRPG体験」として構想されている。

画像提供：僕たちの映画館2026製作委員会 「僕たちの映画館」

脚本を手がけるのは、舞台化・映画化もされたTRPGシナリオ『カタシロ』で知られるシナリオライター・ディズム。企画・プロデュースは、物語体験企画ユニット「櫓（やぐら）」が担当する。TRPGにおける「選択の自由と重み」を現実空間へと落とし込み、従来のイマーシブシアターとは異なる没入体験を目指す。

画像提供：僕たちの映画館2026製作委員会 「僕たちの映画館」

物語の舞台となるのは、取り壊しを控えた歴史ある映画館。台帳にも記録が残されていない古いフィルムの上映会に集まった参加者たちは、「現実とは少し異なる世界」へと導かれ、自らの足で空間を巡りながらその世界を体験する。登場人物との対話や選択によって、見える景色や結末が変化する仕組みとなっており、複数回の参加でも異なる体験を楽しめるという。

半世紀以上にわたり親しまれてきた映画館を舞台に、もう一つの世界線へと足を踏み入れる、1カ月限定の没入型体験に注目したい。チケットは専用サイトから購入できる。

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