池尻大橋に小箱とバーの間を楽しめるミュージックバー「IPPEN」が誕生

2026年5月、池尻大橋にミュージックバー「IPPEN」がオープンした。ここでは「ミュージックバー」と定義したが、着席を前提としたヴェニューが増えている中、同店は着席でもスタンディングでも自由に楽しめる。小規模なクラブ、いわゆる「小箱」とバーの中間ともいえるだろう。

Photo: Kisa Toyoshima スナックのような居心地のよいバーカウンター

店内は、鮮やかなオレンジを基調としている。日本のナイトタイムシーンはコンクリート打ちっぱなしや黒がメインの店が多いが、フランスやスペインなどのミュージックヴェニューを回った際に目にした、パキッとした原色の色使いに影響を受けたという。

カウンター席に加えて、ソファ席、そしてVIPルームを完備。ソファ席の座面は立ち上がって踊りやすいように、あえて浅く作られている。また、VIPルームにはカラオケが導入されているのも付け加えておこう。

Photo: Kisa Toyoshima カウンター席、ソファ席、そしてスピーカーの下に映る銀の扉の奥にあるVIPルームで構成されている

流れる音楽は、ハウス、ヒップホップ、ジャズなど幅広い。イベントは月に2本ほど行われており、パーティー営業以外の日は、店に置かれたレコードをかけたり、フラリと立ち寄った人がプレイすることもある。取材時にはダンス・クラブミュージック、R&Bにフォーカスしたレーベル「Keep in Touch」によるパーティーが開催されていた。

Photo: Kisa Toyoshima 取材時はプロデューサー・Stupid KozoがDJしていた

楕円（だえん）形のブースは、DJがフロア全体を見渡せるように配置。「Technics」のターンテーブル、「Pioneer DJ」のミキサー「DJM-A9」と「CDJ-3000」、そして「GENELEC」のモニタースピーカーと、DJユースな機材を採用している。

スピーカーは、三宿から幡ヶ谷へと移転したリスニングバー「pinknoiz」に制作を依頼したオリジナルスピーカーを導入。形状は「ALTEC」の名機、「9844」によく似ている。ビンテージのALTECのスピーカーの高音の鳴りがほしいが、現行のヒップホップの低音にも対応するようなサウンドにしたい——。そんな贅沢な仕様を実現している。

Photo: Kisa Toyoshima DJユースな機材を採用している

ドリンクはビールや、「GOTOGIN」をはじめとするクラフトジン、焼酎など、スタンダードなものがラインアップする。ワインは、赤と白の2種類を月1回ほどのペースで入れ替える予定だ。

Photo: Kisa Toyoshima 取材時は「Hoegaarden」の瓶ビールと「GOTOGIN」のジントニックを注文

ミュージックバーのようでもあり、クラブのようでもあり、スナックのようでもある。しっとりと飲める上にゆったりと踊れ、カラオケもできる。間口は広く、フランクに、それぞれの楽しみ方で過ごせる同店に、まずは足を運んでみてほしい。

関連記事

『池尻大橋にソウル発のミュージックバー「Kompakt Record Bar」の海外1号店がオープン』

『渋谷・円山町にスペイシーなミュージックバー「Hi-Fi Disco Bar Chaos」が誕生』

『青山に「RED BAR」系列のミュージックバー「黒蜥蜴」がオープン』

『渋谷・並木橋に「VENT」チームが手がけるミュージックバー「PASS」がオープン』

『東京、ジャンル特化型レコードショップ7選』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら