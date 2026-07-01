東京、7月に観るべき舞台5選

ノルウェーの劇作家ヘンリック・イプセンが1879年に発表した『人形の家』が、『NORA』のタイトルで、黒木華主演により上演される。演出・上演台本はロシア出身の演出家ティモフェイ・クリャービン。2022年のウクライナ侵攻を批判したことで当局の圧力を受け、現在はヨーロッパを拠点に活躍中だ。日本では全編手話で送る才気あふれる『三人姉妹』が上演された2019年が、いわばクリャービン受容元年となったが、今回の『NORA』は、その年にチューリッヒで世界初演されたプロダクションである。

主人公は、夫ヘルメルから守られるべきか弱い存在として愛されているノラ。しかし彼女はかつて、病気のヘルメルを救うため、夫に秘密で父親の署名を偽造し、借金をしていた。その貸主クログスタは、ヘルメルがまもなく頭取に就任する銀行に勤めていたが、ヘルメルは彼を解雇しようとしていた。これに反発したクログスタは、借金と署名偽造の事実を暴露すると言ってノラを脅す。やがて真相を知ったヘルメルの反応を目の当たりにしたノラは、自らの生き方を見つめ直し、大きな決断を下す。

クリャービンの台本では、イプセンのオリジナル戯曲とは異なり、登場人物たちが様々なSNSを使いこなし、しばしば対面ではなくメッセージやボイスメッセージでやり取りをする。中には送信前に削除されたメッセージもあり、その内容は本人と観客だけが知っている。かつて女性解放運動の象徴的作品とされた本作は、現代のドラマとして、どのような新しさと普遍性を具えて私たちに迫るのだろうか。

※7月15〜26日／東京芸術劇場 プレイハウス／時間は日付により異なる／料金は7,000円から（席により異なる）、25歳以下5,000円、18歳以下1,000円