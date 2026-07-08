ぬいぐるみ作家・片岡メリヤスの限定コンテンツがファミマプリントに登場

12月31日まで、カレンダーやメッセージカードなどを展開

日本の「カワイイ」文化を体現する愛らしいぬいぐるみ作品で知られる作家、片岡メリヤス。『Time Out Japan Magazine』の特別号として、4月に発行された「The New Kawaii」特集で紹介され、同特集の表紙を飾った木の作品も話題となった。今回、新たなコラボレーションとして、片岡が手がけるイラストを使った限定プリントが、ファミリーマートの「ファミマプリント」で販売されている。

ラインアップには、2026年後半用のカレンダーをはじめ、サンキューカード、メモ帳、迷路など、日常で使えるさまざまなペーパーアイテムを用意。日本のコンビニエンスストアでしか手に入らない、ユニークな土産としても楽しめる。

Photo: Time Out Tokyo Postcard print outs

プリントサイズはポストカードとB5からA3まで対応し、料金は200～300円。全ラインアップは「ファミマプリント」の公式ウェブサイトで紹介されている。

販売期間は2026年12月31日（木）まで。全国のファミリーマート店舗に設置されているマルチコピー機から印刷できる。

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