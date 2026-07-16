神南にストリートカルチャーを継承する複合施設「JINNAN VALLEY」が誕生

原宿のストリートカルチャーと渋谷の商業文化が交錯し、独自の文化を育んできた神南エリア。その歴史や街の魅力を継承した、ショップ・オフィス・ホテルが融合する複合施設「JINNAN VALLEY（ジンナンバレー）」が、渋谷区神南一丁目に誕生する。2026年7月17日（金）に全館開業を迎える。

画像提供：株式会社パルコ 経年が生み出す、築50年ならではのデザイン

同施設は、築50年のビルをリノベーションし、新築では表現できない建物の経年変化による豊かな風合いや素材感をデザインの核に据えた。

インテリアデザインは、ホテルやショップなどのデザインや再生プロジェクトを数多く手がける「LINE-INC.」が担当。コンクリート現しの天井や壁、剥き出しの配管など、建物が刻んできた時間の痕跡を生かしながら、サインや照明などの現代的なアクセントを加えた。ビンテージならではの質感と神南のストリートカルチャーを融合させ、神南らしいミックスカルチャーを体現する空間に仕上げている。

画像提供：株式会社リアルゲイト 「Clubhouse by KAMO」外観

施設は、1階にショップ＆カフェ、2～4階にオフィス、5階にホテルを配置。一棟の中に異なる機能を持たせることで、クリエーターやワーカー、宿泊者、街を訪れる人々が自然と交差する場を生み出す。

画像提供：株式会社リアルゲイト 「Clubhouse by KAMO」店内

1階には、サッカーショップ「KAMO」の新業態「Clubhouse by KAMO」がオープン。フットボールとカルチャーをつなぐ場として、サッカー用品の販売に加え、イベントやバー機能を通じて、フットボールの魅力を発信する。多様な人々が交流する、街に開かれたコミュニティ拠点を目指す。

画像提供：株式会社リアルゲイト シェアオフィス区画内装

2～3階には、スタートアップ企業やクリエーター向けのシェアオフィスを配置。建物本来の骨格をあえて露出させたインダストリアルな内装で、ラウンジや会議室、屋上テラスなどの共用スペースを備える。

画像提供：株式会社リアルゲイト ライフスタイルオフィス内装

画像提供：株式会社リアルゲイト ライフスタイルオフィス内装

4階には、プライベートサロンやアトリエ、セカンドオフィスなど、多様な働き方や活動に対応するライフスタイルオフィスを展開する。

画像提供：株式会社リアルゲイト ホテル客室

最上階の「SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN」は、1970～80年代のニューヨーク・ブルックリンをデザインテーマに、年月を重ねた建物の無骨な質感を生かしたホテル。キッチンや洗濯機を全客室に備え、ファミリーやグループでの利用から中長期滞在まで対応する。街の鼓動を感じながら自由に楽しむ、アクティブでクリエーティブな滞在スタイルを提案していく。

画像提供：株式会社リアルゲイト ホテル客室

街のノイズさえも心地よいBGMとなるような、神南の熱量を肌で感じるエネルギッシュな体験を提供する「JINNAN VALLEY」。自由な空気と新たな価値が交わる場所として、エリアに新たな刺激をもたらしそうだ。

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