永井博×ハローキティのコレクションが登場、8月1日から先行販売

イラストレーターの永井博とハローキティがコラボレーションした「HIROSHI NAGAI × HELLO KITTY」コレクションが登場する。ラインアップは、プリントキャンバスをはじめ、Tシャツやキーホルダーなど全6種類。永井の作品世界に入り込んだハローキティをモチーフに、繊細な筆致とフラットなデザインが調和したアイテムが揃う。



実店舗では、2026年8月1日（土）から16日（日）まで「代官山 蔦屋書店」で先行販売を実施。その後、京都岡崎、六本木、湘南、六本松の蔦屋書店5店舗でも順次展開される。オンラインでは、「COMMON BASEオンラインストア」で8月1日18時から、「蔦屋書店オンラインストア」で8月3日（月）10時から販売予定だ。

画像提供：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE） 「HIROSHI NAGAI × HELLO KITTY」





今回のコラボレーションは、代官山 蔦屋書店が毎年夏に永井の個展を開催してきたことをきっかけに誕生した。どこまでも青い空、きらめくプールサイド、潮風に揺れるパームツリーなど、永井ならではの鮮やかな色彩とリゾート感あふれる風景の中で、ハローキティが夏のひとときを満喫するデザインに仕上げられている。

画像提供：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE） 「HIROSHI NAGAI × HELLO KITTY」

画像提供：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE） 「HIROSHI NAGAI × HELLO KITTY」





永井は、1976年からイラストレーターとして活動を開始。大滝詠一『A LONG VACATION』や『NIAGARA SONG BOOK』をはじめ、数々のレコードジャケットを手がけ、トロピカルでクリアな風景イラストレーションを得意とする。

画像提供：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE） 「HIROSHI NAGAI × HELLO KITTY」





都会的でありながら愛らしさも兼ね備えたアイテムの数々。永井の世界観とハローキティの魅力が融合した、夏らしいコレクションに注目したい。

関連記事

『タイムアウト東京podcast番組『Being Tokyo』がスタート、渋谷のリアルな映画事情を聞こう』

『原宿で、カワラボのアイドルキャラクターらが彩る没入型ナイトマーケットが初開催』

『米国外初のグーグル直営店「Google Store 表参道」がオープン』

『「たっくーTVれいでぃお」初の全面プロデュース、上野でホラーイベントが開催』

『加賀美健デザインのクレーンゲーム限定ブランド「TORENAI」が誕生』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら