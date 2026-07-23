「たっくーTVれいでぃお」初の全面プロデュース、上野でホラーイベントが開催

2026年9月19日（土）～23日（水・祝）の5日間、動画クリエーター「たっくーTVれいでぃお」が初めて全面プロデュースを手がける大型ホラーイベント「上野ゾク夏祭り」が開催される。会場は「上野恩賜公園」で、入場は無料だ。

「たっくーTVれいでぃお」は、都市伝説や怪談、オカルト、未解決事件などを独自の視点と軽快なトークで紹介し、多くのホラー・オカルトファンから支持を集める人気クリエーター。本イベントでは、その世界観をリアルに体感できる屋外イベントとして、多彩なコンテンツが展開される。

画像提供：UUUM株式会社 たっくーTVれいでぃお

会場では、体験型ホラーコンテンツをはじめ、怪談寄席やトークイベント、映画の上映、ホラーDJ、ホラーBON踊りなど、ホラーファン必見の企画を実施。また、イベント限定グッズの販売やホラーフード、祭り気分を楽しめるブースやキッチンカーも登場し、会場を盛り上げる。

さらに、怪談師をはじめ、さまざまなジャンルからホラー好きのゲストが集結。ここでしか味わえない特別なステージイベントも予定されている。

シルバーウィークを彩る「上野ゾク夏祭り」。ホラーファンはもちろん、家族連れや訪日観光客まで、幅広い来場者がゾクッとする非日常体験を味わえるだろう。

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