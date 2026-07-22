加賀美健デザインのクレーンゲーム限定ブランド「TORENAI」が誕生

現代美術作家・加賀美健と株式会社ワイドレジャーによる新たなクレーンゲーム限定ブランド「TORENAI（トレナイ）」が誕生する。アミューズメント施設「楽市楽座」「アドアーズ」「ASOBLE」などで、2026年8月8日（土）から順次展開される。

画像提供：株式会社ワイドレジャー 「TORENAI」

「TORENAI」は、クレーンゲーム限定のソフトトイブランド「TOFT（トフト）」などを展開するワイドレジャーによるクレーンゲーム限定ライン。加賀美がデザインした、どこか脱力感のあるユーモラスなキャラクターを中心に、ぬいぐるみや缶バッジ、キーホルダーなどを展開する。

ブランド名の「TORENAI（トレナイ）」は、「あと少しで取れそうなのに取れない」というクレーンゲームならではの体験をユーモラスに表現したもの。何度も挑戦したくなるクレーンゲームの魅力を込めて名付けられた。

画像提供：株式会社ワイドレジャー TORENAIオリジナルキャラクター「TIM」「JURIA」「ROB」

第1弾アイテムとして、8月8日からオリジナルキャラクター「TIM」「JURIA」「ROB」のぬいぐるみが登場。続く8月22日（土）には、「にんじん」「きゅうり」「パプリカ」をモチーフにした野菜シリーズがラインアップに加わる。

画像提供：株式会社ワイドレジャー 缶バッジ（10種）・キーホルダー（6種）

また、ブランドのローンチを記念し、7月18日から全国5店舗限定で缶バッジ（全10種）とキーホルダー（全6種）を数量限定で先行販売している。

加賀美は、社会現象や時事問題、カルチャーをウィットに富んだ視点で表現し、彫刻、絵画、ドローイング、映像、パフォーマンスなど幅広いメディアで作品を発表している。2010年には代官山に、自身の作品でもあるショップ「ストレンジストア」をオープンした。

加賀美ならではの世界観を取り入れた今回の限定ラインは、クレーンゲームファンやアートファンからも注目を集めそうだ。

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