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    加賀美健デザインのクレーンゲーム限定ブランド「TORENAI」が誕生

    「楽市楽座」「アドアーズ」「ASOBLE」で8月8日から順次登場

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    TORENAI
    画像提供：株式会社ワイドレジャー | 野菜シリーズ「にんじん」「きゅうり」「パプリカ」
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    現代美術作家・加賀美健と株式会社ワイドレジャーによる新たなクレーンゲーム限定ブランド「TORENAI（トレナイ）」が誕生する。アミューズメント施設「楽市楽座」「アドアーズ」「ASOBLE」などで、202688日（土）から順次展開される。

    TORENAI
    画像提供：株式会社ワイドレジャー「TORENAI」

    TORENAI」は、クレーンゲーム限定のソフトトイブランド「TOFT（トフト）」などを展開するワイドレジャーによるクレーンゲーム限定ライン。加賀美がデザインした、どこか脱力感のあるユーモラスなキャラクターを中心に、ぬいぐるみや缶バッジ、キーホルダーなどを展開する。

    ブランド名の「TORENAI（トレナイ）」は、「あと少しで取れそうなのに取れない」というクレーンゲームならではの体験をユーモラスに表現したもの。何度も挑戦したくなるクレーンゲームの魅力を込めて名付けられた。

    TORENAI
    画像提供：株式会社ワイドレジャーTORENAIオリジナルキャラクター「TIM」「JURIA」「ROB」

    1弾アイテムとして、88日からオリジナルキャラクター「TIM」「JURIA」「ROB」のぬいぐるみが登場。続く822日（土）には、「にんじん」「きゅうり」「パプリカ」をモチーフにした野菜シリーズがラインアップに加わる。

    TORENAI
    画像提供：株式会社ワイドレジャー缶バッジ（10種）・キーホルダー（6種）

    また、ブランドのローンチを記念し、718日から全国5店舗限定で缶バッジ（全10種）とキーホルダー（全6種）を数量限定で先行販売している。

    加賀美は、社会現象や時事問題、カルチャーをウィットに富んだ視点で表現し、彫刻、絵画、ドローイング、映像、パフォーマンスなど幅広いメディアで作品を発表している。2010年には代官山に、自身の作品でもあるショップ「ストレンジストア」をオープンした。

    加賀美ならではの世界観を取り入れた今回の限定ラインは、クレーンゲームファンやアートファンからも注目を集めそうだ。

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