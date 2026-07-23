原宿で、カワラボのアイドルキャラクターらが彩る没入型ナイトマーケットが初開催

「KAWAII夜市 vol.1 原宿可愛夜市」が2026年8月20日（木）から30日（日）、「東急プラザ原宿 ハラカド」の6・7階（屋上）を舞台に開催される。

「KAWAII LAB.」から2026年7月にデビューした公式キャラクターブランド「KAWAII FRIENDS」のキャラクターである、FRUITS ZIPPERの「ふるーつちゃん」、CANDY TUNEの「あめちゅん」、SWEET STEADYの「ぶーけちゃん」などがイベント全体の世界観を演出。ファンには見逃せないイベントだろう。

画像提供：アソビシステム株式会社 KAWAII夜市 vol.1 原宿可愛夜市

コンセプトは「KAWAII世界に迷い込んで、没入する日本の夜市」。縁日や夏祭りといった日本の伝統的な夜のにぎわいを現代的に融合させた、これまでにないナイトマーケットが体験できる。

目を引くのは、夜の会場を彩る幻想的なイルミネーションの演出。光のエントランスをくぐると別世界が広がり、カラフルなライトやミラーボール、シャボン玉、逆光のきらめきなど、歩くたびに異なる「KAWAII」光景に巡り合える。原宿の夜景を独り占めできるスポットも用意されており、フォトジェニックな一枚を撮りたくなるスポットが随所にちりばめられている。

入場口では、7色の「御札」から好きな色を1つ選べる「PICK YOUR KAWAII」を用意。御札を会場内のスポットにかざすと、会場内が同じ色に染まる光や音の演出などが楽しめる。

日本の伝統的な夏の楽しみである「縁日」を現代的かつポップに再解釈した「カワラボ縁日」も注目してほしい。「KAWAII FRIENDS」が登場する中で挑戦する射的や輪投げは、いつもとはひと味違うKAWAII屋台ゲーム体験になるに違いない。ビジュアルのかわいらしさと味にもこだわった「KAWAIIフード＆ドリンク」でも、夜市の食べ歩き気分を一段と盛り上げてくれる。

また、グッズストアではKAWAII FRIENDSのオリジナルアイテムなど、ここでしか手に入らない限定グッズを購入できるので、素通りできないだろう。

11時～18時30分の「昼の部」は入場無料（「KAWAIIフード＆ドリンク」のみ入場可）、19〜22時の「夜の部」は有料チケット制で、イルミネーションや縁日、グッズ販売などフルに満喫できる。この夏、未体験のKAWAII原宿の夜を楽しんでみては。

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