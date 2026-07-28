ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    横浜の文化財建築に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」がオープン

    8月10日、「旧長濱検疫所一号停留所」の歴史を学べる展示スペースも併設

    Karin Minamishima
    編集
    Karin Minamishima
    Writer／Editor
    スターバックス コーヒー 横浜海の公園店
    画像提供：スターバックスコーヒージャパン | 外観イメージ
    広告

    2026年8月10日（月）、横浜市金沢区の「海の公園」にある「旧長濱検疫所一号停留所」内に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」がオープン。横浜市内での登録有形文化財内へのスターバックス（以下、スタバ）初出店となるほか、公園内店舗としても横浜市初の出店となる。

    スタバが入居する建物は、1895年（明治28年）に長濱検疫所の「上等船客用停留施設」として建設された建物。関東大震災の被害を受けたものの、翌年に復元され、今日まで大切に保存されてきた。2025年に現在の場所へ移築され、このたびスタバとして新たな役割を担う。

    スターバックス コーヒー 横浜海の公園店
    画像提供：スターバックス コーヒー ジャパン店内のイメージ

    店内には、大正時代当時の壁紙など、移築された建物の内装を保存・活用。「曲げ木」の椅子も採用し、歴史ある洋館の趣を感じられる空間に仕上げた。

    店舗に隣接した部屋には、横浜市・海の公園指定管理者と連携して活用する「歴史・魅力増進スペース」を併設。同スペースでは、「旧長濱検疫所一号停留所」の歴史や文化的価値を紹介するパネル展示を設けるほか、地域住民の交流やイベントなどにも活用できるスペースを設ける。

    歴史ある洋館と海辺の景観が調和する特別なロケーションに誕生する同店。コーヒー片手に、建物の趣と潮風を感じながらゆったりとした時間を過ごせそうだ。

    関連記事

    タイムアウト東京podcast番組『Being Tokyo』がスタート、渋谷のリアルな映画事情を聞こう

    夏に観たいエモい日本のホラー映画6選

    「麻布台ヒルズ」で商品を盗めるコンビニ「ギガマート展」が開催

    「たっくーTVれいでぃお」初の全面プロデュース、上野でホラーイベントが開催

    加賀美健デザインのクレーンゲーム限定ブランド「TORENAI」が誕生

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.