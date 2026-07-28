横浜の文化財建築に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」がオープン

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8月10日、「旧長濱検疫所一号停留所」の歴史を学べる展示スペースも併設
2026年8月10日（月）、横浜市金沢区の「海の公園」にある「旧長濱検疫所一号停留所」内に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」がオープン。横浜市内での登録有形文化財内へのスターバックス（以下、スタバ）初出店となるほか、公園内店舗としても横浜市初の出店となる。
スタバが入居する建物は、1895年（
店内には、大正時代当時の壁紙など、移築された建物の内装を保存・活用。「曲げ木」の椅子も採用し、歴史ある洋館の趣を感じられる空間に仕上げた。
店舗に隣接した部屋には、横浜市・海の公園指定管理者と連携して活用する「歴史・
歴史ある洋館と海辺の景観が調和する特別なロケーションに誕生する同店。コーヒー片手に、建物の趣と潮風を感じながらゆったりとした時間を過ごせそうだ。
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