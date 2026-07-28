横浜の文化財建築に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」がオープン

2026年8月10日（月）、横浜市金沢区の「海の公園」にある「旧長濱検疫所一号停留所」内に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」がオープン。横浜市内での登録有形文化財内へのスターバックス（以下、スタバ）初出店となるほか、公園内店舗としても横浜市初の出店となる。

スタバが入居する建物は、1895年（ 明治28年）に長濱検疫所の「上等船客用停留施設」として建設された建物。関東大震災の被害を受けたものの、翌年に復元され、今日まで大切に保存されてきた。2025年に現在の場所へ移築され、このたびスタバとして新たな役割を担う。

画像提供：スターバックス コーヒー ジャパン 店内のイメージ

店内には、大正時代当時の壁紙など、移築された建物の内装を保存・活用。「曲げ木」の椅子も採用し、歴史ある洋館の趣を感じられる空間に仕上げた。



店舗に隣接した部屋には、横浜市・海の公園指定管理者と連携して活用する「歴史・ 魅力増進スペース」を併設。同スペースでは、「旧長濱検疫所一号停留所」の歴史や文化的価値を紹介するパネル展示を設けるほか、地域住民の交流やイベントなどにも活用できるスペースを設ける。

歴史ある洋館と海辺の景観が調和する特別なロケーションに誕生する同店。コーヒー片手に、建物の趣と潮風を感じながらゆったりとした時間を過ごせそうだ。

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