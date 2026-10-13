東京、抹茶を堪能できるカフェ8選

六本木の喧騒（けんそう）から離れた、落ち着いた住宅街の路地にひっそりとたたずむ抹茶専門店。店内には大きな共有テーブルが一つあり、壁際には小さなベンチやテーブルも配置されている。ゆったりと腰を落ち着けて抹茶を満喫できる、都会の隠れ家的なカフェだ。

メニューはシンプルで、ホットとアイスの抹茶ラテをはじめ、オーツミルクやココナツミルクを使ったドリンクも揃う。抹茶本来の味わいを堪能したいなら、ミルクを加えずに楽しむ薄茶がおすすめ。甘いものが好きなら、抹茶アフォガートも見逃せない。

使用する抹茶は福岡県産。日本を代表する茶農家と密接に連携し、単一産地の茶葉を使った、茶道にも用いられる高品質な抹茶を提供している。品種は、深い緑色とクリーミーでうまみのある風味が特徴の「おくみどり」。ミルクとの相性がよく、ラテにも適した人気の品種。「Wasachi」の抹茶は特にナッツのような香ばしさが際立ち、ラテにすることでその個性が引き立つ。

店頭では抹茶パウダーも購入でき、自宅で本格的な抹茶ドリンクが作れる。今後はコラボレーション商品の展開も予定されており、三つ星レストランのシェフ、ダニエル・カルバート（Daniel Calvert）が手がける「抹茶ホワイトチョコレートクッキー」も、店舗に登場する予定だ。