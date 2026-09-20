タイムアウト東京 > Things to Do> 東京、イギリス気分を味わえるスポット10選

伝統的な東京の街並みとまばゆいネオンの間を、「ユニオンジャック」がはためいている。窓の向こうに見えるのは、まるでイギリスの街角のような光景だ。

ロンドン出身の私が東京で暮らし始めてまず取り組んだのが、都内のおすすめのイギリス系パブやスポットを探すことだった。数え切れないほどのパブ巡りやクリームティー、ショッピングを重ね、今では「故郷に帰ったような場所」を求める人に向けて、イギリスらしさが感じられる場所をまとめて紹介したい。メアリー・ポピンズ風に言えば、東京で味わう「イギリスのひとさじ」といったところである。

言うまでもなく、日本で語られるイギリス像は、まずい食事と雨ばかりの天気といったステレオタイプに長く縛られてきた。しかし、このガイドを見れば、それだけではないことが分かるはず。東京に住む人がイギリスへの愛情から自分らしいアレンジを加えてまったく新しい場所を作った店もあれば、イギリス出身者が営み、ホームシックなイギリス人から「名誉イギリス人」まで誰でも歓迎してくれる店もある。

近年の経済的な逆風により、長年愛されてきた店の中には閉店を余儀なくされたところもある。それでも、ここで紹介する10軒は今も健在だ。常連客がビール片手におしゃべりに花を咲かせ、家庭的な料理に舌鼓を打ち、イギリスらしいアイテムを買い込んで帰っていく。羽田空港から飛行機に乗る必要はない。気になる場所を選んで、午後のひとときだけでも東京にいることを忘れてみよう。

関連記事

『東京、プチイラン旅行7選』