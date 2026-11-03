『星の王子さま』の世界が東京の空に広がる、六本木ヒルズで80周年記念イベント開催

11月13日～2月14日、名作が世界中で愛される理由に迫る

世界中で愛され続ける名作『星の王子さま』。フランス刊行80周年を記念した特別イベント「星の王子さま 大切なものを探しに空の旅へ」が、2026年11月13日（金）から2027年2月14日（日）まで、「東京シティビュー」で開催される。東京の空と街並みを一望できる展望台を舞台に、作品の世界観を体感できる展示のほか、オリジナルグッズやコラボレーションメニューなど、多彩な企画を展開する。

画像提供：森ビル株式会社 作家アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ © Antoine de Saint-Exupéry Estate

本展では、王子さまの旅路をたどりながら、作者のアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ（Antoine de Saint-Exupéry）の生涯や作品誕生の背景、世界中で愛される理由に迫る。

画像提供：森ビル株式会社 貴重なドローイング約40点

会場では、飛行士としての歩みを伝える年表や写真資料、作品に登場するキャラクターやモチーフの創作背景を示すドローイング約40点を展示する。

画像提供：森ビル株式会社 約70冊の書籍の表紙 ※イメージ Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026

世界各国で出版された約70冊の書籍の表紙も並び、国や文化による装丁の違いを紹介する。

画像提供：森ビル株式会社 星の王子さまの心に残る言葉を展示 ※イメージ Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026

特別展示では、王子さまの旅路やキツネとの交流、物語の印象的な場面を表現したインスタレーションが登場。飛行士が王子さまのために描いた「ヒツジ」をモチーフにした体験型展示も用意する。2027年の未年にちなんだ仕掛けにも注目したい。

画像提供：森ビル株式会社 イベント記念オリジナルグッズ

特設ショップでは、イベント記念グッズを販売。400年以上の歴史を持つ「印傳屋」との鹿革製小銭入れや長財布をはじめ、バラや夜空をモチーフにしたカップ＆ソーサー、ビスケット缶などをラインアップする。「RHODIA」「LUPICIA」「Shupatto」とのコラボレーション商品など、日常使いできるアイテムも揃う。

画像提供：森ビル株式会社 箱の中のヒツジのショートケーキ

隣接の「THE SUN ＆ THE MOON Cafe」では、限定ドリンクやデザートを提供。小惑星B612を表現したソーダやバラの香りが楽しめるドリンク、ヒツジやウワバミをモチーフにしたケーキなどがメニューに加わる。さらに、「王子さまのクリスマスツリーラテ」「王子さまのホットショコラ」など、クリスマスやバレンタインに合わせた季節限定メニューも見逃せない。

画像提供：森ビル株式会社 「グランド ハイアット 東京」とのコラボレーション

「六本木ヒルズ」内の「グランド ハイアット 東京」でも、2027年1月8日（金）～2月28日（日）、作品をイメージした限定メニューやスイーツを展開。ヒツジをイメージしたポークシチューや、王子さまが大切に育てたバラを表現したストロベリーショートケーキなど、物語にちなんだ料理やスイーツが堪能できる。

画像提供：森ビル株式会社 Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026

東京の景色を望む展望台で、王子さまの旅路や作品に込められたメッセージをたどる本展。幻想的な光の演出とともに、物語の世界に浸ってみては。

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