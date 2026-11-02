『カウボーイビバップ』の世界をアートで体感、日本橋で体験型イベントが開催

スタイリッシュな映像と音楽で描くSFアニメーション『カウボーイビバップ』。ジャズのスタイル「ビバップ」をタイトルに冠し、シリアスからコメディまで、多彩なエピソードが織りなす大人向けのSFエンターテインメントとして、国内外で根強い人気を誇る。同作の世界観をアートで表現する体験型ギャラリーイベント「AFTER BLUES」が、2026年11月14日（土）から29日（日）まで、日本橋のアートホテル「BnA_WALL」で開催される。入場料は無料だ。

NEO HERITAGE 作家：DRAGON76 サイズ：A1

本企画では、「AFTER BLUES ―人は、それぞれのブルースを抱えて生きている。―」をテーマに、6人のアーティストが参加。描き起こし作品を含む全12点のアート作品を展示販売する。『カウボーイビバップ』が持つ独特の世界観や作品に流れる空気感に、各アーティストが異なる表現手法で独自の解釈を加える。

SHARACLONE#JET_BLACK 作家：BAKIBAKING サイズ：A2

展示作品には、ストリートアートをベースに国内外で壁画制作を手がけるDRAGON76による『NEO HERITAGE』や、日本のサブカルチャーや伝統的な紋様を取り入れた作品で知られるBAKIBAKINGの『SHARACLONE#JET_BLACK』、GAAAT制作の『Shadow Waltz』、Mon Koutaro Ooyamaによる『Echoes in the Fog』などが並ぶ。

OUTER SPACE INNER MIND 作家：Tokio Aoyama サイズ：A1

また、会場を象徴する巨大壁画「WALL」では、Tokio AoyamaとBAKIBAKINGが本イベントのために特別な作品を制作。会場ならではのスケール感で、アーティストそれぞれの個性と作品世界が交差する光景を楽しめるだろう。

Echoes in the Fog 作家：Mon Koutaro Ooyama サイズ：A2

さらに、11月14日（土）と15日（日）の2日間は、音や光の演出を取り入れた体験型アート展示も実施。視覚だけでなく、空間全体を通じて作品の世界観を味わえる。

Shadow Waltz 制作：GAAAT - サイズ：A2

アニメーションの枠を超え、アーティストの視点によって新たな表情を見せる『カウボーイビバップ』。作品のファンはもちろん、ストリートアートや現代アートに関心のある人にとっても注目のイベントとなりそうだ。

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