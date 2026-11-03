電気を使わず植物が光る、渋谷で自発光植物の体験イベント開催

2026年11月19日（木）～23日（月・祝）、「渋谷サクラステージ」で、自発光植物をテーマにした体験型展示「ルミネセンスプランツ展 ― サステナブルな未来の光」が開催される。植物自身が発する光を観察できる展示や参加型プログラムを展開し、無料で入場できる。

展示する「ルミネセンスプランツ」は、大阪大学産業科学研究所の教授・永井健治らの研究グループが開発した自発光植物。ホタルや発光キノコなどが持つ生物発光の仕組みを植物に導入し、植物自身の代謝によって光を生み出す。外部から電力を供給せずに発光するのが特徴だ。

画像提供：株式会社LEP 自発光するタバコの花 Photo: YAMAZAKI Yoshihiko

本展では、植物細胞を培養した「カルス」と呼ばれる状態のルミネセンスプランツを公開する。光は強く均一なものではなく、ゆらぎのある柔らかな輝き。現在は、室内で読書ができるほどの光量を目標に研究開発が進められている。将来的には、電力に頼り過ぎない照明文化を提案し、植物の光がもたらす癒しや、暮らしに寄り添う新たな光の在り方を目指す。

画像提供：株式会社LEP 大阪・関西万博での展示（2025年4月）

会場では「驚く・気づく・探す」をテーマに、3つの体験を用意する。「にぎわいSTAGE」には、約300枚のシャーレを使った撮影ブースを設置。暗幕で囲まれた空間で、植物のほのかな光を観察し、星空のような光景を写真に収めることができる。

画像提供：株式会社LEP ルミネセンスプランツ（カルス）の光 Photo: Kenji Agata

「しぶS」には、光る植物が育つ未来の植栽帯をイメージした作品が登場。既存の照明で安全性を確保しながら、植物の光が日常の都市空間に溶け込む未来を表現する。

画像提供：株式会社LEP ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsでの展示（2026年9月） Photo: YAMAZAKI Yoshihiko

「はぐくみSTAGE」では、「未来の光で暗闇発見体験」を実施。参加者は、ルミネセンスプランツが光るバイオフィリアランプを手に、スタッフと会場内を歩き、植物の光が見える暗闇のスポットを探す。

画像提供：株式会社LEP 田なか - 田原本での展示の様子（2026年7月） Photo: Kenji Agata

日常的に人が行き交う都市空間で自発光植物の可能性を探る今回の取り組み。来場者アンケートなどを通じて、植物の光が暮らしや空間にもたらす価値を検証する。詳細は公式ウェブサイトで確認できる。

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