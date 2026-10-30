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    街中に魔法の世界が広がる、丸の内で「ハリー・ポッター」コラボイベント開催へ

    11月12日〜12月25日、ホリデーシーズンを彩る装飾や企画が満載

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY | HOGWARTS SNOW TREE／丸ビル　1階 マルキューブ
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    2026年のクリスマスに、HBOオリジナル新シリーズとして新たな映像化が予定されている「ハリー・ポッター」。J.K.ローリングの原作小説に忠実に描かれる本作への期待が高まるなか、大手町・丸の内・有楽町エリアでは、20261112日（木）から1225日（金）まで、映画シリーズやHBO新シリーズの世界観を楽しめるイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY」を開催する。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYHONEYDUKES CHRISTMAS／丸の内仲通り（丸の内ブリックスクエア前）

    テーマは「『ハリー・ポッター』丸の内を彩る魔法の雪」。期間中はエリア内9カ所にモニュメントやフォトスポットが設けられるほか、スタンプラリーや限定グッズ、コラボレーションメニューなど、魔法の世界に浸りながら街を巡れる企画が盛りだくさん。クリスマス気分を盛り上げる、丸の内ならではのホリデーイベントとなりそうだ。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYHOGWARTS SNOW TREE／丸ビル　1階 マルキューブ

    イベントのシンボルとなるのは、「丸ビル1階の「マルキューブ」に設置されるクリスマスツリー「HOGWARTS SNOW TREE」。ホグワーツの4寮をイメージした空間に、「魔法の雪」に包まれたツリーがそびえ立つ。映画シリーズの音楽に合わせて光が変化するライティングショーも実施され、幻想的なひとときを演出する。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYHOGWARTS COMMON ROOM／新丸ビル　3階 アトリウム
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYPATRONUS FOREST／丸の内オアゾ　OO(おお)広場
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYGOLDEN SNITCH TREE／丸の内ブリックスクエア　三菱一号館広場

    各スポットにも、作品の世界を感じられる仕掛けが満載。「新丸ビル」にはグリフィンドールの談話室をイメージした「HOGWARTS COMMON ROOM」、「丸の内オアゾ」には守護霊をモチーフにした「PATRONUS FOREST」、「丸の内ブリックスクエア」には金のスニッチがテーマの「GOLDEN SNITCH TREE」が設けられる。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYHOGWARTS LETTER PARK／Slit Park YURAKUCHO
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYHOGWARTS DANCE PARTY／大手町仲通り

    さらに、「Slit Park YURAKUCHO」では、ホグワーツから届いた手紙が頭上を舞う空間を楽しめる。大手町仲通りには、4寮のエンブレムが光となって足元に浮かび上がる撮影スポットも。丸の内仲通りには、魔法の菓子店「ハニーデュークス」や「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ」をモチーフにした遊び心あふれるフォトスポットが並ぶ。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYスタンプラリー

    街歩きをさらに満喫できるのが、特製の「メラメラメガネ」をかけて参加する、限定特典付きのスタンプラリー。エリア内を巡ってスタンプを5個集めると「ハリー・ポッター スタジオツアー東京」限定ホリデーカード、10個すべて集めるとイベント限定の「ハリー・ポッター カードゲーム」プロモーションカードが手に入る。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYコラボレーションしたフードやドリンク

    もちろん、グルメやショッピングも見逃せない。丸の内エリアのレストランやカフェでは、ハリー・ポッターとコラボレーションしたフードやドリンクを提供する。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYハリー・ポッター マホウドコロPOP-UP STORE in MARUNOUCHI

    ファッションや雑貨、ステーショナリーなどの限定グッズも販売されるほか、新丸ビル3階には「ハリー・ポッター マホウドコロPOP-UP STORE in MARUNOUCHI」がオープン。クリスマスギフトにもぴったりなアイテムに出合えそうだ。

    街全体を彩るイルミネーションも、この時期ならではの楽しみ。約1.2キロメートルにわたる丸の内仲通りの街路樹をシャンパンゴールド色の光で包む「丸の内イルミネーション 2026」は、11月12日（木）から2027年2月14日（日）まで開催される。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYHOGWARTS WINTER WALK／行幸通り

    11月27日（金）からは行幸通りにもイルミネーションが点灯し、ホグワーツから届いた手紙で彩られたクリスマスツリー「HOGWARTS WINTER WALK」も登場。魔法の装飾ときらめく光が重なり、冬の丸の内を華やかに彩る。

    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY
    MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAYクリスマスヒュッテ

    このほか、丸の内仲通りではクリスマスマーケットやキッチンカー、行幸通りでは15店舗が出店するクリスマスヒュッテを展開。125日（土）・6日（日）には、自分だけの杖づくりに挑戦できる、子ども向けの「オリジナル杖づくりワークショップ」も予定している。

    映画やシリーズのファンはもちろん、クリスマスの過ごし方を探している人も、冬の丸の内で特別なホリデー気分を味わってみては。

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