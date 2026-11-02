東京ジャイアンツタウンに「東京よみうり水族館」2027年夏開業へ

読売新聞東京本社、読売巨人軍、よみうりランドの3社が東京都稲城市で共同開発を進める「TOKYO GIANTS TOWN（東京ジャイアンツタウン）」に、新たな水族館「東京よみうり水族館」が2027年夏に開業する。水族館と同時に飲食施設「G-TOWN TABLE」も営業を開始する予定で、2025年3月に先行オープンした「ジャイアンツタウンスタジアム」と合わせ、エリア全体がグランドオープンを迎える。

東京よみうり水族館は、人工海水を使用する内陸型の本格的な水族館で、地下1階・地上3階建て。屋外展示を含む施設面積は約9,874平方メートルに及び、約350種・4万点の生きものを展示する予定だ。「生きものの世界を人が訪れ、同じ時間を共に過ごす」をコンセプトに掲げ、多摩川から海へ、浅瀬から深海へとつながる水の物語を展開していく。

画像提供：株式会社よみうりランド 建設中の「東京よみうり水族館」。左奥がジャイアンツタウンスタジアム、右奥が飲食施設「G－ＴＯＷＮ ＴＡＢＬＥ」（2026年10月28日撮影）

館内はペンギンやクラゲなど10のエリアで構成される。エントランスではコツメカワウソが来館者を迎えるほか、約30メートルにわたる水草の水槽「ウォーターガーデン」や、よみうりランド遊園地から移住したアシカとアザラシが暮らす「アシカの楽園」なども登場。深海・太古エリアには、1967年にフランス政府から寄贈され、日本で初めて公開されたシーラカンスの標本も並ぶ。

画像提供：株式会社よみうりランド 海の中にいるような没入感を味わえるアクリルドーム（イメージ）

注目は、サンゴの海をテーマにした大水槽だ。高さ約7メートル、幅約13メートル、水量約1,300トンの水槽内を360度見渡しながら歩ける透明な海中トンネルを設置。浅瀬から急に深くなる「ドロップオフ」も再現し、多様な生きものが集まる海の環境を表現する。トンネルの入り口にあるアクリルドームでは、目の前に海中の景色が広がり、海の中にいるような没入感を味わえるという。

また、サンゴ礁の保全に向け、大水槽に併設する水槽では沖縄県国頭村で養殖されたサンゴを紹介する。よみうりランドは国頭村、国頭漁業協同組合と保全活動に関する包括連携協定を結んでおり、水族館を通じた啓発にも取り組む。

画像提供：株式会社よみうりランド コンコースの先が水族館とつながっている（2026年10月28日撮影）

水族館は、ジャイアンツタウンスタジアムのレフトスタンド後方に位置し、球場と一体となった施設として整備される。スタジアムで有料イベントが開催されていないときは、両施設を自由に行き来できる。施設をつなぐキーワードは「多摩川」だ。スタジアム2階には、多摩川の土手をイメージしたコンコースがあり、水族館2階のエントランスへと続いている。

画像提供：株式会社よみうりランド 多摩川の水辺の様子を再現（イメージ）

水族館3階には「多摩川エリア」が広がる。屋外ではアユなど多摩川に生息する生きものを観察できるほか、支流をイメージしたせせらぎで水中の生きものを探す体験も楽しめる。屋内にはカフェを併設し、スタジアムを一望できる眺めも魅力だ。

画像提供：株式会社よみうりランド 野球のボールを鼻先に乗せたアシカのオブジェ（イメージ）

屋外の「アシカの楽園」には、野球ボールを鼻先に乗せた高さ約5メートルのアシカのオブジェを配置。スタジアムの大型ビジョンでは、水族館の生きものの様子をライブ放映するなど、両施設の連携も予定している。

画像提供：株式会社よみうりランド Ｇ－ＴＯＷＮ ＴＡＢＬＥ

水族館と同時に開業する「G-TOWN TABLE」は、3階建ての飲食施設。水族館とは都道をまたぐ歩行者用ブリッジで直結し、スタジアムを含む3施設を道路を渡らずに行き来できる。ベーカリーカフェ、フードホール、専門店が入るほか、屋上も一般に開放する。

画像提供：株式会社よみうりランド 巨大アクリル板搬入の様子（2026年5月29日撮影）

現在、水族館の工事は約6割まで進み、外観が姿を現して内装整備が本格化している。今後は生きものが健康に暮らせる水環境を整えるため、試験運用で調整を重ねたうえで開業日時を決定する。

スポーツ観戦や水族館での生きものとの出会い、食事までを一体的に満喫できる東京ジャイアンツタウン。水族館と飲食施設の誕生によって、野球ファンはもちろん、家族連れや地域住民にとっても、1日を通して過ごせる新たなレジャースポットとなりそうだ。

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