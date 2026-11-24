今年で16回目を迎えるアートブックの祭典「TOKYO ART BOOK FAIR 2027」が、2027年1月21日（木）～24日（日）、1月29日（金）～31日（日）に「東京都現代美術館」で開催される。約40の国と地域から出版社やアーティスト、ギャラリー、書店など約550組が、週末ごとに顔ぶれを入れ替えながら各週約270組ずつ出展。アートブックやZINEをはじめ、印刷・加工会社や新進のブックメーカーによるブースも並び、国内外の多彩な出版文化に触れられる。

一つの国や地域に焦点を当て、その出版文化を紹介する企画「ゲストカントリー」では、カナダを特集。モントリオールやトロント、バンクーバーなどから、各週10組、合計20組の出版社やアーティストが参加し、英語やフランス語をはじめとする多様な言語や文化的背景から生まれた出版活動を紹介する。

Card catalogue at Art Metropole, 1974. Photo by Jorge Zontal. © General Idea.

注目は、1974年にアーティストグループ・General Ideaによってトロントに設立された「Art Metropole」の展覧会だ。アーティストによる出版物や作品の流通を支えてきた同団体の50年以上にわたる活動を、アーティストブック・ポスター・映像・ZINE・エフェメラなどの資料を通して紹介。100人以上のアーティストによる作品を展示し、アーティスト主体の出版文化の歩みをたどる。

The Museum Is Not Enough (CCA/Sternberg Press, 2019), p. 12–13 with a photograph by Filippo Romano

また、モントリオールを拠点とする「カナダ建築センター（CCA）」の展覧会「What Books Make Public: Reading the CCA」では、建築をめぐる研究や社会への問いを共有する手段として、出版が果たしてきた役割に着目する。

AA Bronson: From General Idea to the Art Book Fair AA Bronson

さらに、General Ideaのメンバーであり、Art Metropoleの共同設立者でもあるアーティスト、AA・ブロンソン（AA Bronson）による特別講演も開催。アーティストとしての活動や出版にまつわる実践を振り返り、アートブックフェアの文化とその未来について語る。日時は1月27日（水）で、会場は「カナダ大使館」。入場無料で、事前予約制だ。

BETWEEN Spread and Gathering メインビジュアル

そのほか、アジア各地のアートブックフェアを巡りながら、本とグラフィックを通じた交流を重ねるリレープロジェクト「BETWEEN Spread and Gathering」のプレビュー展や、シンガポールを拠点とするAtelier HOKOによる参加型企画「YOUR BOOK」も登場。

From Singapore Art Book Fair, 2026 Photo: Atelier HOKO YOUR BOOK

From Singapore Art Book Fair, 2026 Photo: Atelier HOKO YOUR BOOK

「YOUR BOOK」では、来場者が白紙の冊子と文房具を使って自由にZINEを制作し、完成した作品を会場に展示する。

SPECIAL BOOTH SIGMA FOUNDATION

スペシャルブースには、「Sigma」「TOKYO DESIGN STUDIO New Balance」「Museum of Imaginary Narrative Arts」「THREE」などが参加。新たな才能の発掘と支援を目的とする「TABF Talent Award」や、韓国・ソウルのアートブックフェア「Unlimited Edition」との出展者交流プログラム「Unlimited Mate」も実施する。

子どもから大人まで楽しめる「PLAYGROUND」では、カナダの絵本の展示やワークショップを実施するほか、アーティストブックを扱う販売機「ART BOOK VENDING MACHINE」も設置。会期中は3つの会場で約60のトークイベントやサイン会なども予定している。

Illustration: Yoko Nakayama NEIGHBOURS

会場周辺のギャラリーや書店、カフェなどを紹介する企画「NEIGHBOURS」も展開。屋外には、フードやドリンクを提供するキッチンカーが集まる「OUTDOOR LOUNGE」や、トークイベントやワークショップを楽しめる「SUNKEN LOUNGE」も設ける。

Photo: fujico SUNKEN LOUNGE

入場料は、オンラインチケットが1,100円（以下、税込み）、当日券が1,300円、小学生以下無料だ。詳細は、公式ウェブサイトを確認してほしい。国内外の多彩な出版文化に触れながら、アートブックやZINEの新たな魅力を発見してみては。

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