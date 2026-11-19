「TAKANAWA GATEWAY CITY」内の文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の5階「Box1500」で、耳だけでなく、体全体で「音」を感じる没入型サウンドエキシビジョン「Feel the Sound」展が、2026年11月20日（金）から2027年3月22日（月・祝）まで開催。内覧会に参加したのでレポートする。

本展はイギリスの総合文化施設「Barbican Centre（バービカン センター）」と共同制作した展示で、日本初開催に当たり、イギリスでの展示に新作品を3作追加するとともに、一部展示を再構成し、動線を改善。キュレーターのルーク・ケンプ（Luke Kemp）は、「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」が建つ約3年前から、この場所で開催することを想像してきた展示だと、喜びをにじませていた。

自分の体の「音」を測る

まずは入り口から見ていこう。ネクサス・スタジオズ（Nexus Studios）、カインダ・スタジオズ（Kinda Studios）による『YOUR INNER SYMPHONY』（2025）が設置されている。心拍数、心拍変動、皮膚電気反応を測定し、それぞれから速度、形、色を測定結果としてQRコードで出力してくれるものだ。同作品は入口に1台目が、出口付近に2台目が置かれており、展示を鑑賞した前後でどのように変化したか、3台目にデータを読み込ませることで比べることができる。入場前に必ずデータを測定しておこう。

Photo: Kisa Toyoshima 『YOUR INNER SYMPHONY』（2025）

音を「抱いて・見て・聴いて」感じる

入場すると、「EMBODIED LISTENING PLAYGROUND」というセクションが現れる。ここでは、触覚や視覚といった身体感覚を通して、「聴くこと」について考えさせる作品たちが並ぶ。

印象に残ったのは、ピクシーダストテクノロジーズによる、振動と光の色が移り変わる球体『SOUND HUG』（2018）を抱きながら、Itti & HAIOKAによる、このために作られた楽曲「THE TEXTURE OF SOUND v2.0」（2026）を聴く体験だ。球体を抱きながらヘッドホンから流れる曲を聴き、画面に流れる映像を眺めていると、音の強弱に合わせて球体が振動し、映像が動く様子に夢中になった。また、ヘッドホンを外し、球体の振動とモニターだけに集中していると、耳から曲を聴かなくても、なぜか「体で聴いている」感覚になる。音とは振動なのだと思わされた。

Photo: Kisa Toyoshima 『SOUND HUG』（2018）「THE TEXTURE OF SOUND v2.0」（2026）

世界のはじまりの音に思いを馳せる

次のセクションには、現代美術家でサウンドアーティストのエヴァン・イフェコヤ（Evan Ifekoya）による『RESONANT FREQUENCIES』（2022）が展示されている。

同作は、イフェコヤのルーツであるヨルバ族の宗教的伝統に根ざす占術・知識体系「イファ（Ifa）」の「世界はひょうたんが201個の破片に割れる音から始まった」とされる物語に由来している。天井から吊るされたひょうたん型のスピーカーから音を響かせることで、その物語を引き継いだとも言える作品だ。作品には腰掛けることができ、流れているナレーションと、感じる振動にひたってみてほしい。内容はわからなくても、どこか荘厳かつスピリチュアルな雰囲気を感じられるはずだ。

Photo: Kisa Toyoshima 『RESONANT FREQUENCIES』（2022）

ポーズを取り、作品の一部になる

DJで電子音楽家のムルソヴィック（Murthovic）とアーティストのティルーダ（Thiruda）から成る「Elsewhere in India」によるインスタレーション『RESONANCE CONTINUUM』（2025）では、モニターの前に立ち、表示されている5種類のポーズのうちどれかを取ると、シタールやサロードのような音色や、女性ボーカルのコーラスラインが特徴的な楽曲が流れる。来場者とともに音楽を作る、最初の場所だ。自分のポーズに合わせて音楽が流れるとともに、モニターに映るキャラクターも同じポーズをとってくれるのが、少し気恥ずかしいとともにおもしろい。訪れた際はぜひ全てのポーズを試してほしい。

Photo: Kisa Toyoshima 『RESONANCE CONTINUUM』（2025）

自分の声が音楽と溶け合う瞬間に耳をすます

さらに歩みを進めると、ボカロPで音楽評論家の鮎川ぱて、イギリス初のプロのトランス＋ボーカルコレクティブのトランス・ヴォイシズ（TRANS VOICES）、アーティストでボーカリストのイーラ（ILĀ）とベルリンのアートスタジオのモノム（MONOM）から成るイーラ＆モノムの3者によるコラボレーション作品『UN/BOUND』（2025）が登場。マイクが4本置かれており、ライトアップされている時にその前で声を発すると、合唱団の歌声を学習したAIモデルにより自分の声が変換され、流れている音楽の一部となる。時として自分の声がどのように変換されたのかわからなくなる時もあるが、たしかに音楽の一部になっているという。耳をすませてみてほしい。

Photo: Kisa Toyoshima 『UN/BOUND』（2025）

おもちゃのように音で遊ぶ

「プレイグラウンド」と名が付いた2つ目のエリア「SONIC MACHINES PLAYGROUND」では、サウンドデザイナーのスズキユウリによる、スイッチをオンオフすることで流れているアンビエントの音量やBPMが変化する『THE AMBIENT MACHINE』（2022）をはじめ、実際に試せる作品が置かれている。

その中でも特に、古い電化製品を使ってオリジナルな楽器を生み出してきた、エレクトロニコス・ファンタスティコス！／和田永による『ELECTRIC FAN HARP』（2016-）の前で立ち止まってしまった。同作品は、回っている扇風機の羽の一部をライトで照らすことで、音が鳴るものだ。風量のつまみを変えたり、機体によって音が違ったりと、ついついいろいろといじってしまった上に、簡単なメロディーを演奏できないか挑戦してしまった。

Photo: Kisa Toyoshima 『ELECTRIC FAN HARP』（2016-）

記憶と想像から生まれる音を聴く

スペイン・バルセロナのリサーチ＆デザインコレクティブのドメスティック・データ・ストリーマーズ（Domestic Data Streamers）による『FOREVER FREQUENCIES』（2025）は、「音と記憶」から生まれた楽曲を再生する作品だ。「あなたの記憶の中でもう一度体験したい音楽とは何か」「どんな音楽的な瞬間があなたの人生のストーリーを完成させるか」という2つの質問への回答を大規模言語モデル（LLM）を用いて分析し、オルゴールがメロディーを奏でるのだ。

作曲家のスザンヌ・チアーニ（Suzanne Ciani）、電子音楽家でプロデューサーのマックス・クーパー（Max Cooper）、歌手のマリア・アルナル（Maria Arnal）、建築家の隈研吾のエピソードを読めるとともに、彼らの音楽が聴ける。そして、一台は質問に答えていくことで、自分だけのメロディーを奏でてくれる。どんな楽曲が一体流れるのか。自分自身の人生を振り返るいい機会にもなるだろう。

Photo: Kisa Toyoshima 『FOREVER FREQUENCIES』（2025）

誰かの感情が流れ込むような体験をする

マックス・クーパー（Max Cooper）による『REFLECTIONS OF BEING』（2026）は、足を踏み入れた瞬間に圧倒されるような空間だった。2025年にリリースしたアルバム『On Being』のプロジェクトの一部である本作は、「言いたくても言えないことはなんですか」という問いに寄せられた、恐れ・希望・告白・小さな真実といった匿名の声をもとに、音楽・映像・テキストで構成したインスタレーションだ。

紗幕（しゃまく）に投影された映像と鑑賞者のシルエットが重なり溶け合う。そして音楽が加わると、無数の誰かの感情が流れ込んでくるようだった。また、ベンチが設置されているのだが、立って鑑賞した後はぜひ座ってみてほしい。視点が変わるとともに、スピーカーから放たれるローで座面が震え、聴覚では感じられない低音が体感できるだろう。

Photo: Kisa Toyoshima 『REFLECTIONS OF BEING』（2026）

鑑賞前後の音を聴き比べる

また、出口付近には『YOUR INNER SYMPHONY』の2台目が設置されている。鑑賞前と鑑賞後にどのように変化したのか。スキャンしたデータを2枚持って3台目のところに向かおう。筆者自身のデータは、2枚目を読み込んだ時の楽曲の方が、キックが強く躍動感があった。

Photo: Kisa Toyoshima 『YOUR INNER SYMPHONY』（2025）

チケットがなくても楽しめるパブリック展示

また、会場外にも、サウンドアーティストの細井美裕とグローバルサウンドプロジェクト「Cities and Memory」の参加者たちによるフィールドレコーディング作品『OBSERVATORY STATION』（2025）や、テンポラリー・プレジャー（Temporary Pleasure）による廃車を素材としたサウンドシステムであり彫刻の『JOYRIDE:THE TOKYO TUNER』（2025）、7つの凧に詩とイギリス式手話の訳を添えた、アーティストのレイモンド・アントロバス（Raymond Antrobus）による『HEIGHTENED LYRIC』（2025）も展示されている。展示を鑑賞する前後はもちろん、チケットをまだ買っていない人にもおすすめだ。

Photo: Kisa Toyoshima 『JOYRIDE:THE TOKYO TUNER』（2025）

本展示は、「聴くこと」の意味を問い直すとともに、意識して音楽を聴くときだけでなく、世界はいつも音であふれていて、私たちはそれを耳だけでなく体でも感じているのだと実感させてくれるだろう。ぜひ訪れてみてほしい。

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