「音楽喫茶」の変遷をたどるドキュメンタリーの劇場公開を目指したクラウドファンディングが実施中

日本独自の音楽文化として国内外からも熱い注目を浴びる「音楽喫茶」。その100年の歴史をたどる全6話のドキュメンタリーシリーズ『A CENTURY IN SOUND』（邦題：100年の音色）を長編映画化し、劇場公開を目指すクラウドファンディングが2026年11月22日（日）まで実施中だ。

同作は、ニュージーランド出身で東京を拠点に活動している映像作家のニック・ドワイヤー（Nick Dwyer）が脚本・監督・プロデュースを務める。内容は、名曲喫茶からジャズ喫茶、ロック喫茶、そしてリスニングスペースに至るまで、音楽喫茶の変遷を通して日本の激動の100年を見つめるとともに、そこで音楽を愛し、人生を捧げてきた人々の姿を描き出したものだ。さらに、日本で育まれた音楽喫茶文化が、世界各地のリスニングバーや音楽コミュニティーへと受け継がれ、新たな広がりを見せている様子にも迫る。

『A CENTURY IN SOUND』のワンシーン

制作のきっかけは、ドワイヤーが2014年に初めて日本の音楽喫茶を訪れた際に、その独特の空間と音楽体験に魅了されたことだったという。作中で流れる音楽は実際の店舗のサウンドシステムで再生され、その空間で収録された。音楽そのものだけでなく、「その場所で音楽を聴く」という体験を、映像と音響によって再現している。

すでに完成している1話から3話は長編ドキュメンタリーとして、世界的なドキュメンタリー映画祭「CPH:DOX」でワールドプレミアを迎えた後、1952年創設の歴史を誇るオーストラリアの「メルボルン国際映画祭」、イギリスを代表する「シェフィールド・ドキュメンタリー映画祭」、さらにヨーロッパ最大級の文化複合施設である「バービカン センター」でも上映されるなど、国際的な展開を重ねてきた。今回は、すでに撮影を終えている4話から6話のポストプロダクションを含む最終調整を経て一本の長編映画作品として完成させ、2027年の日本劇場公開を目指している。

『A CENTURY IN SOUND』

本作では、クラシックやジャズ、ロックなど多岐にわたる楽曲が重要な役割を担っている。長編映画としての劇場公開や世界展開にあたり、合計131曲に及ぶ楽曲および音楽出版権のライセンス取得が必要不可欠だ。今回のクラウドファンディングは、そのライセンス費や劇場公開に向けた資金を募るために行われている。

今、世界から熱い視線が向けられている日本の音楽喫茶。店のスピーカーから流れる一音一音に耳を傾けてきた人々の物語を、ぜひ劇場の音響で体感したい。

関連記事

『東京、くつろぎのジャズ喫茶6選』

『「MoN Takanawa」で行われる没入型サウンドエキシビション「Feel the Sound」展の展示作が一部発表』

『伝統文化×デジタルアート、「ETERNAL Art Space」展がMoN Takanawaで開催』

『東京、2026年春にオープンしたミュージックバー4選』

『「よく弾けたなんて日はなかった」96歳のジャズジャイアント・秋吉敏子が語る現在地』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら