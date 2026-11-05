伝統文化×デジタルアート、「ETERNAL Art Space」展がMoN Takanawaで開催

最先端のデジタル技術とオーディオビジュアルを駆使したアートプロジェクト「ETERNAL Art Space」による展覧会「ETERNAL Art Space Exhibition 2026 RESONANCE - Tradition Reimagined」が、2026年11月20日（金）～23日（月・祝）、「TAKANAWA GATEWAY CITY」内の「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」で開催される。「MUTEK.JP 2026」と同時開催され、国内外のアーティストやクリエーティブチーム8組が参加する。

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan ike-bana — Interpreted Scape

テーマは「RESONANCE（共鳴）」。日本に受け継がれてきた伝統文化と現代のデジタルアートが出合い、新たな価値や表現を生み出すことを目指す。映像やサウンド、オーディオビジュアルインスタレーション、いけばななど、多彩な表現を通して、日本の美意識や精神性を現代の視点から再解釈する。

参加アーティストには、ドイツのアーティスト・電子音楽家で、アルヴァ・ノト（Alva Noto）の名義でも知られるカールステン・ニコライ（Carsten Nicolai）をはじめ、ロンドンを拠点に活動する日本人ボーカリストのHatis Noit、中山晃子、FLIGHTGRAF、藤元翔平らが名を連ねる。

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan Shohei Fujimoto — intangible #form

会場の2階では藤元によるレーザーインスタレーション『intangible #form』を展示。無数の光の線で空間に立体的な構造を描き出し、鑑賞者の知覚や想像、現実との関係を問いかける。

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan Akiko Nakayama — Hemispherical Portraits（半球体の肖像）

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan FLIGHTGRAF — LOOP

3階では、いけばなを現代的な視点から再解釈するプロジェクト「ike-bana」の『Interpreted Scape』や、気泡とインクの流れによって一瞬の表情を描く中山晃子の『Hemispherical Portraits』、光・動き・音を一体化させたFLIGHTGRAFの『LOOP』などを展開する。

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan Shuhei Matsuyama & Tetsuji Ohno — Hyperbolic Scape

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan Hatis Noit — Aura

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan Carsten Nicolai — WAVE WEAVE in collaboration with HOSOO

4階の「Tatami」では、11月20日（金）～22日（日）限定で、オーディオビジュアル作品3点を上映。日本庭園の枯山水に着想を得た松山周平と大野哲司による『Hyperbolic Scape』、Hatis Noitが自身の声を幾重にも重ねた音楽世界を映像化した『Aura』、ニコライと京都・西陣織の老舗織元「HOSOO」によるコラボレーション作品『WAVE WEAVE』を紹介する。

画像提供：一般社団法人MUTEK Japan Sound xR Installation — あわい間 / Awai Ma

また、同フロアではヤマハグループの立体音響ソリューション「Sound xR」を活用した体験型インスタレーション『あわい間 / Awai Ma』も公開。障子の開閉に呼応して音や映像、空間の表情が変化し、内と外、音と静寂、空間と時間の「あわい」を体感できる。

2・3階の展示は無料で楽しめる。4階「Tatami」では、3作品を約40分間にわたって上映し、入場料は1回1,000円（税込み）。ヤマハのサウンド体験『あわい間 / Awai Ma』も無料で参加できるが、いずれも事前購入または予約が必要だ。

伝統に息づく美意識と、テクノロジーが切り開く新たな表現。それぞれの領域が響き合うことで生まれる、これまでにない文化体験に触れられるだろう。最新情報は公式ウェブサイト、または公式instagramを確認してほしい。

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