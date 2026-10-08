Richie HawtinがPLASTIKMANとして16年ぶりに日本へ、「MUTEK.JP」に登場

電子音楽とデジタルクリエーティビティーの祭典「MUTEK.JP」の最終日となる2026年11月23日（月・祝）。世界のテクノシーンを長年にわたり牽引（けんいん）してきたリッチー・ホゥティン（Richie Hawtin）が、PLASTIKMAN名義で16年ぶりに日本でパフォーマンスする。

今回は、ホゥティンと、長年のコラボレーターであるビジュアルアーティストのアリ・デミレル（Ali Demirel）による新プロジェクトで登場。「PLASTIKMAN | POLYPHONIC FERMENTATION」と題したオーディオビジュアルパフォーマンスを世界初披露する。

PLASTIKMAN & Ali Demirel

同プロジェクトは、日本酒の「発酵」から着想を得て、音と映像によってその有機的な世界を探求するもの。従来のPLASTIKMANのライブとは異なり、ホゥティンが30年以上にわたり追求してきたエレクトロニックミュージックと、約20年にわたり深く関わってきた日本酒という、彼にとって重要な2つの世界が交差する。

タイトルは、日本酒造り特有の「並行複発酵（multiple parallel fermentation）」に由来する。こうじと酵母が同じ容器の中で同時に働き、米から日本酒へと変化していくように、ホゥティンの音とデミレルの映像が互いに作用し合いながら発展していく作品だという。

2026年4月、2人は京都の「月桂冠」、秋田の「新政酒造」、石川の「吉田酒造店」を訪問。作品には、酒造りの現場で撮影した映像やフィールドレコーディングが取り入れられている。

RICHIE HAWTIN

プロジェクトを貫くキーワードは、微細で絶え間ない変化を感じ取る日本の感性「移ろい」。ホゥティンによると、目に見えない変化を重ねながら進んでいく発酵のように、2人の創作でも音と映像は小さな別々の粒子として始まり、やがて共生するように進化しながら、より強く絡み合ったアイデアを形作っていくという。

さらに、11月23日から12月27日（日）までは、「MUTEK.JP」の会場である「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」4階の「Tatami」で、インスタレーションも公開される。詳細は近日発表予定とのことなので、続報をチェックしておこう。

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