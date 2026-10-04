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    「LIQUIDROOM」周年パーティーにダンスシーンの生ける伝説・FRANÇOIS K.が最初にして最後の登場

    10月23日にロングプレイを披露、サポートにはDJ NORIが出演

    Kosuke Hori
    テキスト
    Kosuke Hori
    Editor
    LIQUIDROOM ANNIVERSARY Francois K. supprt act DJ NORI
    「LIQUIDROOM ANNIVERSARY Francois K. supprt act DJ NORI」
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    恵比寿「LIQUIDROOM」の22周年企画として2026年10月23日（金）、DJ、プロデューサー、リミキサーのFRANÇOIS K.ことフランソワ・ケヴォーキアン（Francois Kevorkian）が初登場する。50年以上にわたり、ニューヨークのダンスカルチャーの最前線を走り続けてきた人物だ。

    FRANÇOIS K.
    FRANÇOIS K.

    FRANÇOIS K.はニューヨークの「The Loft」や「Paradise Garage」といった伝説的なフロアでプレイしてきたほか、Dinosaur Lの「Go Bang」やKraftwerkなどのリミックスを手がけ、ディスコ、そしてハウスの音楽的な進化においても大きな足跡を残してきた。また、ダニー・クリヴィット（Danny Krivit）、ホアキン・ジョー・クラウゼル（Joaquin Joe Claussell）らとともにパーティー「Body & SOUL」を1996年から主催し、ここ日本でも2002年の初開催以来、夏の訪れを告げる風物詩となっている。

    Manhattan Portage presents Body&SOUL Live in Japan
    Photo: Manhattan Portage presents Body&SOUL Live in Japan左からJoaquin "Joe" Claussell、Danny Krivit、François K.

    自身のプロジェクト「Deep Space」では、ダブを媒介にテクノをはじめとするさまざまな音楽と接続し、「DJによる音の革新」を追求してきた。近年は、最新の機材やリミックスの手法を駆使し、DJブース上で楽曲そのものをリアルタイムに再構築していく「STEM LIVE DUB MIX」と呼ばれるスタイルでプレイしている。

    「LIQUIDROOM」はこれまでも、生前最後の来日公演となったフランキー・ナックルズ（Frankie Knuckles）のパーティーをはじめ、パーティーシリーズ「House Of Liquid」などを通じて数々のハウスレジェンドを招聘（しょうへい）し、メモリアルな夜を作り上げてきた。本イベントもまた歴史に刻まれる一夜になるだろう。

    サポートを務めるのは、ラリー・レヴァン（Larry Levan）との共演経験を持ち、ニューヨークのダンスカルチャーの魅力を日本のフロアへと伝え続けてきたDJ NORI。40年以上のキャリアを誇り、「音楽そのものの表現方法を知るDJ」と称される彼が、フロアを盛り上げるはずだ。

    DJ NORI
    DJ NORI

    FRANÇOIS K.の同所でのロングプレイは、最初で最後になるとアナウンスされている。新宿時代から現在の恵比寿まで、語り継がれる夜を数多く生み出してきた「LIQUIDROOM」で彼のプレイを体験できる、またとないチャンスだ。チケットは早めに押さえておこう。

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