チームラボ、夜の野外アート展を「浜離宮恩賜庭園」で開催

「浜離宮恩賜庭園」で、チームラボによる夜の野外アート展「チームラボ 浜離宮」が2026年11月25日（水）から12月24日（木）まで開催される。本展は、アートや演劇、音楽、イルミネーションなど、多彩な文化芸術を結びつけるフェスティバル「ARTE TOKYO」の特別企画。国の特別名勝・特別史跡に指定されている歴史ある庭園を舞台に、自然や人々の存在によって変化するアート空間を創出する。

浜離宮恩賜庭園は、東京湾の海水を引き入れ、潮の満ち引きによって表情を変える「潮入の池」を備えた江戸時代を代表する大名庭園。かつての鷹狩場から将軍家の別邸、皇室の離宮を経て、1946年に一般公開されるまで、約400年にわたり時代とともに役割を変えてきた。

会場では、こうした歴史を持つ庭園そのものを作品空間とし、風や雨、森の移ろい、そして鑑賞者の振る舞いによって変容する作品群を展開。自然と人間、過去と現在の境界が溶け合うような、夜ならではの鑑賞体験を目指す。

teamLab, Pillar of Constant Flux © teamLab *Composite image *Not an actual exhibition photo

展示作品の一つ『Pillars of Constant Flux / 生生流転柱』は、風や雨、湿度などの環境条件によって動きや高さが変化する。絶えず形を変えながらも、存在を生み出す環境と流れが続く限り、その存在を保ち続けるというコンセプトを表現する。

teamLab, Autonomous Resonating Life © teamLab *Photo from a previous exhibition *Shot in real space. No AI or CGI.

『Autonomous Resonating Life / 自立しつつも呼応する生命』では、卵形の彫刻「Ovoid」が人や野生動物に押されたり、強い風雨で倒れたりすると、光と音色を響かせながら自ら立ち上がる。周囲のOvoidも次々と反応し、光と音が連鎖していく。

teamLab, Resonating Microcosms - Solidified Light © teamLab *Photo from a previous exhibition *Shot in real space. No AI or CGI.

『Resonating Microcosms - Solidified Light / 呼応する小宇宙 - 固形化された光』も、Ovoidが倒れることで光と音を発し、周囲の作品と呼応する。彫刻の内側に現れる色彩や模様は、鑑賞者の視点や身体の動き、作品自体の揺らぎ、周囲の環境に応じて変化し続ける。

teamLab, Resonating Trees © teamLab *Photo from a previous exhibition *Shot in real space. No AI or CGI

また、『Resonating Trees / 呼応する木々』では、人々や野生動物が木々に近づくと光と音色が生まれ、周囲の木々やほかの作品へと反応が広がる。森の奥から光が押し寄せるような現象を通して、向こう側の他者の存在も感じられる空間をつくり出す。

teamLab, Spherical Crystallized Light © teamLab *Photo from a previous exhibition *Shot in real space. No AI or CGI.

『Spherical Crystallized Light / 光の球体結晶』は、透明な球体の中心に光の球体が存在するかのように知覚される作品。物質としての球体ではなく、光と身体、認識によって成立する「Cognitive Sculpture / 認識上の彫刻」として、見ることと存在することの関係を問いかける。

チケットは公式ウェブサイトで販売中で、料金は大人2,500円、中学・高校生1,500円、小学生900円。事前日時指定予約制で、現地での販売は行わない。都心の歴史的な庭園が、夜の光と音によってどのような表情を見せるのか注目したい。

関連記事

『「ARTE TOKYO」でしかできない5のこと』

『浅草寺でプロジェクションマッピングと特別拝観を開催』

『東京、11月に行きたいブックイベント6選』

『本好きが集う新たな居場所「本と喫茶パラード」が上馬へ移転オープン』

『東京、注目のハロウィンイベント2026』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら