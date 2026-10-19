浅草寺でプロジェクションマッピングと特別拝観を開催

「浅草時」で、2026年10月30日（金）から11月3日（火・祝）まで「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2026」が開催される。浅草寺本堂では史上初となるプロジェクションマッピングを実施するほか、宝蔵門への映像投影や、通常非公開の名勝「伝法院庭園」と、歴史的な大絵馬を収蔵する「絵馬堂」の特別拝観も行う。

画像提供：株式会社一旗 HITOHATA,INC. メインビジュアル（浅草寺本堂）

画像提供：株式会社一旗 HITOHATA,INC. 2025年開催「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025」／浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング

本イベントでは、浅草寺本堂と宝蔵門に、大絵馬や縁起絵巻「寛文縁起」、浅草寺ゆかりの浮世絵など、約1400年にわたる歴史と文化をモチーフにした映像を投影。歴史ある建造物が光に彩られ、浅草寺が受け継いできた文化を新たな形で楽しめる。

画像提供：株式会社一旗 HITOHATA,INC. 2025年開催「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025」／浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング

開催時間は各日18時から21時30分までで、それぞれ異なる約6分間の映像を交互に上映。観覧は無料で、事前申し込みも不要だ。

画像提供：株式会社一旗 HITOHATA,INC. 浅草寺 名勝 伝法院庭園/絵馬堂 特別拝観

また、「浅草寺 名勝 伝法院庭園／絵馬堂 特別拝観」も同時開催。伝法院庭園に加え、歌川国芳、長谷川雪旦、逸見（狩野）一信らの絵師が描いた大絵馬約50点を収蔵する絵馬堂も公開する。貴重な文化財を間近に鑑賞できる機会となりそうだ。なお、絵馬堂の拝観は日中のみとなる。

画像提供：株式会社一旗 HITOHATA,INC. 浅草寺 名勝 伝法院庭園 夜間特別拝観

伝法院庭園では、日中・夜間ともに幻想的な雲海演出を行う。夜間限定プログラム「金龍夜会」では、庭園を光で彩るライトアップに加え、浅草寺の寺舞「金龍の舞」をイメージしたオリジナル舞踊を上演する。昼と夜で異なる表情を見せる庭園にも注目したい。

このほか、10月30日（金）には浅草寺本堂での特別祈祷法要に参加できるプレミアム特別拝観、10月31日（土）と11月1日（日）には、重要文化財・浅草寺伝法院の保存修理工事を見学する特別プログラムを実施する。

光と伝統文化が織りなす演出を通じて、浅草寺の新たな魅力を体感してほしい。

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