日本のリユース品は海外でどう愛される？メルカリが原宿で「推し部屋展」を開催

アニメ・マンガ・ゲームなど日本のポップカルチャーへの関心が世界的に高まる中、日本製の商品だけでなく、日本で流通してきたリユース品も海外のファンから注目を集めている。メルカリの越境事業の流通総額（GMV）は、2026年6月期に1,122億円となり、過去4年で約19倍に拡大した。

こうした越境取引を通じて、日本のモノが海外でどのように楽しまれているかを紹介する没入型イベント「世界の誰かの推し部屋展」が、「WITH HARAJUKU」で開催される。会期は2026年10月28日（水）から11月1日（日）までで、入場は無料だ。

画像提供：株式会社メルカリ イベントの楽しみ方

会場では、メルカリの越境取引実績をもとに、アメリカ、フランス、台湾に暮らす架空のファン3人の「推し部屋」を再現。日本のポップカルチャー関連商品を中心に、実際にメルカリを通じて取引された1,000点以上のモノで各部屋を構成する。住人のプロフィールや好みを反映した空間を巡り、まるで彼らの家を訪れたかのような体験ができる。

画像提供：株式会社メルカリ 各部屋の概要

自分が手放したモノが、海の向こうで誰かの「宝物」になっている。そんな国境を越えた価値の循環を、展示を通じて体感できるのが本イベントの特徴だ。

画像提供：株式会社メルカリ 各部屋の概要

メルカリによると、日本のポップカルチャー関連商品は越境取引で人気の高いカテゴリーで、状態の良いリユース品などが海外のファンから求められている。現在では、同社の越境取引件数の過半数を占めるまでに成長したという。また、日用品や衣類など、日本ではありふれたモノが国内よりも海外で早く購入されるケースもある。

画像提供：株式会社メルカリ 各部屋の概要

メルカリは2019年11月に越境取引事業を開始。2025年9月には「メルカリ グローバルアプリ」を発表し、現在は台湾、香港、アメリカで提供している。越境取引では、海外への発送や輸出・通関などの手続きをメルカリまたは公式に連携する越境EC事業者が担うため、出品者は通常の国内取引と同様に商品を販売できる。

画像提供：株式会社メルカリ 会場外観

日本では身近なモノが、海外では誰かの「好き」や「熱狂」につながっている。そうした価値の広がりを可視化する本イベントは、身の回りにあるモノの意外な魅力を見つめ直す機会にもなりそうだ。

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