不気味で愛らしい、水木しげるの「妖怪星座」がプラネタリウムに出現

漫画家・水木しげるが描き続けた妖怪の世界とプラネタリウムが融合する夏季限定イベント「水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～」が、2026年7月17日（金）から8月31日（月）まで、有楽町の「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」で開催される。

本イベントは、毎年好評を博している「星空夏祭り」と水木の妖怪の世界観を掛け合わせた没入型エンターテインメント。プラネタリウムの全天ドームを舞台に、神秘的な星空が妖怪たちの棲む「あやしい世界」へと姿を変える。

88 の星座が「妖怪星座」に変貌

見どころは、夜空にある星座全てが、水木作品に登場する妖怪をモチーフにした「妖怪星座」へと変わる演出。通常は一晩で見ることのできない88星座を一度に楽しめるプラネタリウムならではの空間で、360度に広がる星空と妖怪たちが織りなす幻想的な世界を体感できる。

画像提供：コニカミノルタプラネタリウム株式会社 「水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～」

ドーム内には妖怪星座以外にもさまざまな妖怪が隠れており、妖怪探しや「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターたちとの記念撮影も楽しめる。上映中の映像は全て撮影できるのも、うれしい。

画像提供：コニカミノルタプラネタリウム株式会社 「水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～」

妖怪仕様の夏祭りゲームや来場特典も

会場では、「呼子の的当て」や「小豆洗いの小豆あつめ」といった、妖怪をテーマにした夏祭りゲームも登場。参加者全員には「ゲゲゲの鬼太郎」のステッカーが配布されるほか、入場特典として12星座を妖怪に見立てたオリジナルデザインのステッカーも用意されている。

画像提供：コニカミノルタプラネタリウム株式会社 参加賞のステッカー

画像提供：コニカミノルタプラネタリウム株式会社 入場特典の 12星座に妖怪が化けた「妖怪星座ステッカー」

鬼太郎やねずみ男をモチーフにしたフード＆ドリンク

また、人気キャラクターをモチーフにしたイベント限定メニューを販売。火の玉が浮かぶラムネ味の光るボトルドリンク「火の玉スターリーボトル」や、鬼太郎のちゃんちゃんこをまとったような「鬼太郎のドーナツ」、「ねずみ男のチーズポテト串」など、見た目にも楽しいフードが揃う。

なお、イベント会場「DOME1」では館内で購入した飲食物の持ち込みができ、フードとドリンクはイベントチケットがなくても購入できる。

メインビジュアル 「水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～」

イベント限定のオリジナルグッズもチェックしてほしい。妖怪たちが星座に化けたデザインの「あやしい缶バッジ」や「妖怪おみくじ」などをラインアップ。いずれもイベントの思い出や土産にぴったりだ。

星空と妖怪文化、最先端の映像演出が融合する、この夏だけの特別なプラネタリウム体験。オンラインチケットは販売中で、詳細は公式ウェブサイトで確認できる。

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