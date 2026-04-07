神保町でまもなく開催、国内最大級の古書フェスティバル参加店主のいちおし品を一挙紹介

「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」に全国から集うお宝商品

国内最大級の古書即売イベント「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」が、2026年4月16日（木）から19日（日）まで神保町で初開催される。

最大の見どころは京都・大阪・北海道から九州まで、全国130軒以上の古書店が集結すること。数百万冊規模の出品が予定されており、各地で眠っていた資料や一点ものに出合える、まさに「移動する古書都市」のような4日間だ。

ここでは、各店の背景とともに、注目の出品を紹介する。

画像提供：杉本梁江堂 『世界第一チャリネ曲馬双録』

杉本梁江堂／大阪（梅田・天神）

1903年創業、大阪・梅田「阪急古書のまち」と天神橋筋商店街の中に店舗を構え、古典籍・版画・筆跡を専門に扱う。

＜おすすめ商品＞

・『世界第一チャリネ曲馬双録』

明治期に刊行されたサーカス（曲馬）の記録書。当時の日本人が初めて目にするような西洋のサーカス演目が描かれ、興奮と感動を与えた歴史的な資料である。

・『吉原細見図』

​​江戸時代に刊行された吉原遊郭の案内書で、遊女名や店などが記載されている。都市の娯楽文化を知る貴重な一次資料だ。

画像提供：キクオ書店 歌川国芳『相馬の古内裏』

キクオ書店／京都・河原町

創業100年以上、京都河原町エリアに店を構える古書店。和漢古典籍を中心に取り扱い、店内は壁一面に本が並び「本の壁」のような古書空間は来訪者を圧倒する密度を持つ。古書即売イベントにも積極的に参加するなど、開かれた古書店として知られる。

＜おすすめ商品＞

・歌川国芳『相馬の古内裏』

1840年代に制作された浮世絵で、巨大な骸骨が描かれる大胆な構図で知られる。歌川国芳国芳の代表作の一つ。

・司馬遼太郎 草稿『翔ぶが如く』（ペン書き）

明治維新期を描いた長編歴史小説（1972〜1976年発表）の草稿で、作家の執筆過程を示す一次資料だ。

画像提供：八木屋書店 歌川国貞（三代豊国）「雁金五人男」五枚続

八木屋書店／東京・八王子

江戸時代中・後期から明治時代にかけての浮世絵や、歌舞伎役者に関する資料を中心に扱う。

＜おすすめ商品＞

・ 歌川国貞（三代豊国）『雁金五人男』五枚続

歌舞伎の演目を題材にした浮世絵の続き物。大坂で乱暴を働きながらも貧しい者の味方とされた5人の無頼漢を描いた一図だ。

・歌川国貞（三代豊国）「八代市川團十郎」三枚続

歌舞伎俳優・市川團十郎を描いた役者絵。人気役者を主題とした浮世絵は江戸の出版文化の中核をなしていた。

画像提供：ボヘミアンズ・ギルド 芥川龍之介 草稿「子供の病気」

ボヘミアンズ・ギルド／東京・神保町

神保町から世界へ文化を発信する創業100年以上を誇る老舗。美術書・写真集などのアート関連書籍を中心に原稿・絵画・版画などの貴重な作品を取り揃えている。

＜おすすめ商品＞

・永井荷風 草稿「冬の夜がたり」

永井荷風による随筆の自筆草稿

・芥川龍之介 草稿「子供の病気」

芥川の随筆作品の草稿。修正や書き込みから作家の思考過程を読み取れる。

・柳田国男 草稿「地名の話」

民俗学者・柳田国男による地名研究の草稿。地域文化や伝承を読み解く基礎資料である。

このほか、会場では缶バッジやサコッシュ、手ぬぐいといったオリジナルグッズも販売される。

画像提供： 東京古書組合 オリジナルグッズのサコッシュ

神保町で「一点もの」に出合おう

全国の古書店がそれぞれの専門性を持ち寄り、同じ場所に並ぶ4日間。浮世絵・文学草稿・仏教資料など、ジャンルも時代も異なる資料が一堂に会する。

同期間には、靖国通り沿いに約500メートルの「本の回廊」が出現する「神保町さくらみちフェスティバル」が開催されるほか、18日（土）・19日（日）は、神田すずらん通り商店街で、新刊のワゴンが並ぶ「春の神保町ブックフェスティバル」が実施。探していた一冊だけでなく、「思いがけない一冊に出合う」という本の街・神保町の醍醐味（だいごみ）を体験できるイベントになりそうだ。

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