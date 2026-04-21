バルセロナの「Sónar」とコラボ、高輪ゲートウェイシティで「NU Festival」が初開催

「高輪ゲートウェイシティ」を会場にした新たな音楽フェスティバル「NU Festival」が、2026年6月26日（木）〜28日（金）の3日間にわたり初開催される。同フェスティバルは、「Next」「New」「Unity」をコンセプトにした、音楽とアートの祭典。スペイン・バルセロナの国際フェスティバル「Sónar」をコラボレーターに迎え、街全体を舞台にした都市回遊型イベントとして展開される。

画像提供：一般社団法人 ネクストユニティ 「NU Festival 2026」

会場には、「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」内にある「LINKPILLAR Hall」、2026年3月にオープンしたばかりの「MoN Takanawa」、高輪ゲートウェイ駅構内の南改札外3階テラス、駅前の「Gateway Park」の4エリアを使用。ライブやDJ、展示、トーク、屋外イベントまで多層的な体験を用意する。

メイン会場となる「NU Live」では、UK電子音楽の異才・Actressと、電子音楽黎明（れいめい）期を切り開いたSuzanne Cianiによる注目の共演のほか、アンビエント作家のウィリアム・バシンスキー（William Basinski）によるグランドピアノを用いた世界初演、ピアノと電子音響を横断するGrandbrothersの初来日公演などが繰り広げられる。

そのほか、Nathan Fake、Two Shell、DJ KRUSH、COLA REN、Sakura Tsuruta、冥丁など、アンビエントからエレクトロニカ、ベースミュージックまでを横断する実験的なラインアップが発表されている。

また、「MoN Takanawa」ではアートや創造性、イノベーション、テクノロジーが交差するSónarの実験的プログラム「Sónar+D」と連携した「NU Art」を展開。最先端の表現と、テクノロジーを体験できる展示を実施する。

約100畳の畳空間「Tatami」では、2019年に閉店した伝説的カルチャースペース「SuperDeluxe」のキュレーションによるライブやトークも予定している。

EKINAKA FRIDAY

高輪ゲートウェイ駅南改札外3階テラスでは、山手線を見下ろす開放的なロケーションを生かし、J-WAVEとのコラボレーションによる「NU Station」を3日間にわたって展開。駅空間を舞台にした「EKINAKA DJ」のプログラムとして、日常の中に音楽体験を導入する。

駅前の広場「Gateway Park」では、DJやライブイベントなどのモビリティポップアップステージ「NU Park」を開催。サウンドと映像演出を備えたパフォーマンスを駅前という公共空間で楽しめる。

世界的フェスティバルとして知られるSónarの先鋭的な感覚と、東京の新たなカルチャー発信地として注目を集める高輪ゲートウェイシティが交差する3日間を、ぜひ体感してほしい。

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